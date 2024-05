Den 46 år gamle porsgrunnsmannen er tidligere domfelt for et hjemmeran. Under ranet skal han ha brukt en pistol.

Tidligere i år ble han pågrepet av politiet etter at de fikk informasjon om at han skal ha forsøkt å oppsøke det man mener er det eneste gjenlevende vitne til det angivelige drapet på Kine Einarsen (28) – kvinnen som døde av brannskader i Porsgrunn for snart to år siden.

En 39-åring fra Porsgrunn er siktet i drapssaken, samt drap på Stig Kyrre Nybråten (54) – som også hadde status som vitne i drapssaken. Politiet mener at han fikk den nå tiltalte 46-åringen, som han hadde sittet i fengsel med, til å forsøke å oppsøke det siste gjenlevende vitne til det angivelige drapet på Kine Einarsen.

– Hadde pratet så mye

Ifølge tiltalen skal 46-åringen flere ganger ha oppsøkt en annen person på en adresse i Porsgrunn og spurt etter dette vitnet, som tidligere skal ha oppholdt seg på denne adressen.

– Ved disse besøkene uttalte han til N.N at N.N (vitnet) skulle «tas» fordi N.N (vitnet) hadde pratet så mye og avgitt politiforklaring i en verserende drapssak i Grenland, heter det i tiltalen.

46-åringen ble varetektsfengslet etter pågripelsen i januar, og den drapssiktede 39-åringen ble flyttet til et annet fengsel. Politiet mener 46-åringen forsøkte å påvirke vitnet, og har tiltalt ham for motarbeiding av rettsvesenet.

– Vi mener han har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med vitnet, men uten å lykkes. Vår oppfatning er at vi fikk pågrepet ham før det skjedde, uttalte politiadvokat Tine Henriksen til Varden tilbake i februar.

46-åringens forsvarer, advokat Stian Mæland sier, til Varden at klienten ikke erkjenner straffskyld for forholdet. Han forklarer at klienten ikke benekter at han kjenner den drapssiktede 39-åringen og at han besøkte adressen som er nevnt i tiltalen.

– Men han benekter at han kom med trusler mot vitnet, sier Mæland.

Tiltalt for narkotika

46-åringen er også tiltalt for å ha oppbevart 116,9 gram amfetamin og 34 tabletter med MDMA tilbake i 2022. Han er også tiltalt for tidligere i år å ha kjørt bil uten gyldig førerkort, og for ikke å ha stanset for politiet.

I tillegg er han tiltalt for å ha hatt med seg et luftvåpen som ble funnet på en adresse i Skien i januar i år.

– Han erkjenner i hovedsak straffskyld for de øvrige postene, forteller 46-åringens forsvarer.