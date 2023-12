Det forteller barsjef Andreas Buchardt hos Becks Brasserie & bar i Porsgrunn, eller Osebro på folkemunne.

Etter helga etterlyste Buchardt eieren av en Moncler-jakke, som ble liggende igjen. For de ikke-invidde: Klesmerket Moncler befinner seg i øvre del av prissjiktet, summen for en dunjakke er på mellom 15.000 og 20.000 kroner.

Moncler-eieren og jakka ble omsider gjenforent, men Buchardt drukner fortsatt i gjenglemt luksustøy.

Glemmer ALT

Julebordsesongen er i full gang og det merkes på mange utsteder de neste ukene. På Osebro har de opp til 500 mennesker innom i løpet av en travel kveld. Midtvinters som nå påvirker det også hva folk har på seg når de kommer, men ikke nødvendigvis hva de har på seg når de reiser hjem igjen.

UT I KULDA: Til tross for ti blå ute, er det mange som løper ut kun i skjorte eller kjole. Foto: Fredrik Nordahl

Folk flest glemmer alt mulig. ALT mulig.

– Her om dagen ringte en kar og lurte på om vi hadde jakkene hans. Han hadde glemt igjen dressjakka og ytterjakka. Det er ti minus ute og han hadde reist uten jakke. Sånt skjønner jeg ikke noe av, humrer barsjefen.

«MANN 40»: Det blir igjen noen briller i baren etter en helg i desember. Foto: Fredrik Nordahl

En sekk i uka

– Jeg samler inn en sekk med klær hver uke. I kjelleren nå står det tre-fire sekker med klær som aldri blir henta. Flere av jakkene der koster fem-seks tusen kroner. Men jeg gir bort klær til ulike innsamlinger, sier Buchardt.

Foruten inne- og utejakker er det mye rart som gjestene legger igjen.

– Her er en lommebok med bare énkroner. Det ligger igjen noen belter, sko, hansker, sminkepung og ikke minst mange briller, sier han og løfter på en frakk.

Under den ligger fire par sorte briller. Alle kunne med trygghet hatt navnelappen «mann i 40-åra» på seg.

En skulle kanskje tro at julebordsesongen her høytid for gjenglemte klær.

– Sånn er det hele året. Det fyller seg jo litt ekstra opp nå på vinteren, men jeg tipper vi tar inn 40 sekker med glemte klær i løpet av året, sier Buchardt og kommer med en forsiktig anbefaling om at det kan være lurt å passe på tingene sine.