Likevel fortsetter fortsatt meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, de mekler om frontfaget, som vil legge føringer for lønnsforhandlingene på de fleste arbeidsplasser i år.

Fristen var midnatt til søndag, og VG skriver at meklingen mellom partene fortsatt pågår ved 08.30-tiden søndag morgen.

Det er allerede varslet at fra og med mandag vil det bli tatt ut ansatte i streik, om partene ikke har kommet til enighet.

Dette gjelder for Pon Equipment AS Verksted i Porsgrunn som forhandler og har verksted for Caterpillar anleggsmaskiner. Der kan 14 personer tas ut i streik.

Også hos TS Site Services i Porsgrunn kan 14 personer tas ut i streik. Firmaet er et spesialfirma innen industrielt vedlikehold og reparasjoner.

Fra og med torsdag trappes det ytterligere opp om partene ikke har kommet til enighet. Se listen under.