Kort oppsummert Den savnede kvinnen fra Porsgrunn ble funnet død ved Tenvikodden i Larvik 13. mars.

VG publiserer nye opplysninger inkludert det siste livstegnet og mistenkelige handlinger fra samboeren.

Kvinnen er fortsatt siktet for drap på sin samboer, noe familien hennes sterkt protesterer mot.

Politiadvokat Ole Jacob Garder understreker at saken er komplisert og mange spørsmål forblir ubesvarte. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.

Den savnede porsgrunnskvinnen ble funnet død av en turgåer ved Tenvikodden i Larvik 13.mars. Hun hadde da vært savnet siden politiet fant hennes samboer i 50-årene død i deres felles bolig 2. januar.

Kvinnen jobbet som lærer i Porsgrunn i over 20 år.

Mandag publiserte VG en artikkel som inneholdt intervju med kvinnens søster. Artikkelen inneholdt opplysninger som fram til nå har vært ukjente. I etterkant har Varden fått flere av de samme opplysningene.

Nye opplysninger

Det siste livstegnet fra kvinnen skal ha vært rundt klokka 00.20, natt til nyttårsaften. Da skal hun ha ringt et familiemedlem. Kvinnen skal ifølge opplysninger Varden ha fått tirsdag ha grått og vært redd.

VG skriver at ifølge familien skal kvinnen ha fortalt at hun hadde kranglet med samboeren sin.

Klokka 02.38 skal telefonen hennes ha blitt skrudd av. Klokka 13.22, nyttårsaften, skal den ha blitt skrudd på igjen. Familien har fortalt til VG at SIM-koden ikke skal ha blitt tastet inn. Det får også Varden bekreftet fra familien.

1. januar skal mannen, ifølge VG, ha gjort et nettsøk som politiet finner interessant. Avisen skriver også at det denne dagen ble sendt en privat melding fra mannens Facebook-konto til kvinnen. Der skal det ha stått:

«Min kjære (...) Jeg elsker deg. Vi sees snart igjen».

2. januar, rundt klokka 02.00 skal det ikke lenger ha vært tegn på puls på mannens sportsklokke, skriver VG. Etter at kvinnen ikke møtte opp på jobb denne dagen, ble venner og familie bekymret. Dette førte til at politiet tok seg inn i leiligheten hvor samboeren ble funnet død.

Politiet ved åstedet i Stavern i januar. Foto: Trond Reidar Teigen Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

13. mars ble kvinnen funnet død av en turgåer i Larvik. Hun er fortsatt siktet for drap på samboeren, noe familien henne reagerer sterkt på.

– Tanken på å begrave søsteren vår uten at siktelsen er fjernet og navnet hennes er renvasket, er helt ubegripelig. Hun skulle aldri ha vært siktet til å begynne med, sier en av kvinnens to søstre til VG.

Porsgrunnskvinnen ble funnet død av en turgåer 13.mars. Foto: Fredrik Pedersen

Kan ikke kommentere

Det har ikke lykkes Varden å komme i kontakt med politiadvokat Ole Jacob Garder, tirsdag. Han har tidligere sagt til Varden at det er en veldig krevende sak å etterforske.

– Mange av spørsmålene vi hadde håpet å få svar på ved et funn av den savnede kvinnen står fremdeles ubesvarte, og den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke gitt oss entydig informasjon om verken dødsårsak eller dødstidspunkt, sa Garder til Varden i forrige uke.

Til VG påpeker han at målet er å finne ut av hva som har skjedd, slik at de pårørende får svar på spørsmålene sine.

– Sakens opplysninger er klausulert, noe som gjør at jeg ikke kan kommentere disse opplysningene. Det at klausulerte opplysninger fra etterforskningen gjengis i media er en stor tilleggsbelastning for de etterlatte, særlig når man ikke kan imøtegå de, sier Sol Elden i Elden Advokatfirma, som er de etterlates bistandsadvokat, til Varden.

– På generelt grunnlag kan jeg si at slik saken er opplyst for meg fra politiet sin side er det ingenting som gir grunnlag for å endre mine klienters far sin status som fornærmet i saken. Mine klienter håper at sentrale dokumenter, slik som åstedsrapporter og obduksjonsrapporter, snart vil foreligge og at de kan gi svar på hva som skjedde i Stavern for snart 3 måneder siden, sier Elden.