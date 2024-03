Gisle Strøm drev Park Bistro i 32 år. Knapt noen i Porsgrunn hadde større omgangskrets enn den folkekjære pubverten.

Etter et par år som pensjonist begynte helsa å svikte. Fredag kveld døde han. Gisle Strøm ville fylt 71 år i juni. Han etterlater seg to barnebarn.

– Først kommer sorgen, så kommer savnet, sier storebror Steinar. Han forteller om en svært god bror.

– Vi var veldig forskjellige, men utrolig gode venner, sier han.

Måtte amputere

Blodomløpet sviktet. Nylig måtte Gisle amputere det ene beinet. Han skal ha fått beskjed om at det kunne bli aktuelt med ytterligere amputasjoner.

– Jeg tror ikke Gisle hadde tålt å sitte i rullestol. Han var for aktiv til det, sier Steinar Strøm.

Hver gang avisene laget oversikt over hvem i byen som solgte mest øl, var det en som lyste opp. Ingen solgte flere halvlitere enn ham.

– Han likte å bli kalt for ølkongen, sier broren.

I 2021 kastet Gisle Strøm inn håndkleet på Park Bistro. Det var en tid for alt.

– Nå skal jeg slappe av i fem minutter. Jeg har jobbet siden jeg var 12 år, sa han til Varden den gangen.

Han begynte med å sykle ut matvarer til kunder, blant annet i Borgeåsen.

Stolt

Gisle Strøm var veldig stolt over det han fikk til på Park Bistro som han mente innimellom hadde fått et ufortjent dårlig rykte.

Han avviste at det bare er folk som sliter med alkoholen som går der.

– Det var kanskje slik før. Men det har forandret seg veldig de siste årene. Hvis man skal si at det er noen som har alkoholproblemer, så er det de som sitter hjemme og drikker i det skjulte. Dette var en sosial møteplass for folk flest. Husk at det er mange i Porsgrunn som jobber skift, og som derfor kan ta en øl på formiddagen. Dette har vært et sted der folk møtes. Alkohol får du kjøpt overalt. På butikken eller på polet, sa han til Varden i 2021.

Preger Porsgrunn

Nyheten om dødsfallet har vært med å prege Porsgrunn denne lørdagen, etter hvert som den triste meldingen nådde flere og flere.

– Det er veldig trist. Gisle var en utrolig hyggelig og sympatisk mann. Veldig koselig, sier Kjell Lillestøl, en av de mange som kjente ham gjennom Borgerklubben Humanitas. Der er Lillestøl leder.

Nestleder er Lasse Kittilsen, som er en av de som kjente Gisle Strøm veldig godt. Han er svært beveget og tydelig preget når han prater med Varden.

– Gisle har vært en kamerat i mange år. Ingen som har hjulpet så mange mennesker som han. Han har vært et sosialkontor for folk. En kjernekar som alltid var i godt humør. Han har ikke sagt et vondt ord om noe menneske. Det er et stort tap for meg personlig og ikke minst for de som kjente ham. Og det var utrolig mange. Gisle satte alltid andre foran seg selv. Han fikk folk på beina og hjalp dem videre. Det var en tung beskjed å få, og det er en tung påske som ligger foran oss, sier Kittilsen, som besøkte Gisle Strøm for en ukes tid siden.

– Da var han ikke sprek, men humoren var på plass.