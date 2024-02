På grunn av hyppige væromslag er det usikkert akkurat hvordan føret kan bli på ulike steder. Men sjansen for såpeglatte veier øker, ifølge NAF.

– Er det underkjølt regn er faktisk det lureste du kan gjøre å la bilen stå. Veiene blir som skøytebaner når regnet fryser på bakken. Da er det vanskelig å beholde kontrollen på bilen, mener Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Flere tips

Dersom man må ut for å kjøre, mener NAF at man bør sjekke føret i forkant, og har tre konkrete tips:

Kjenn på motstand i rattet. Om bilen har elektronisk stabilitetsprogram, gjør en liten og litt brå rattbevegelse i svingen. Slipper hjulene er det ordentlig glatt. Følger bilen rattbevegelsen har du godt feste.

Kjenn på veigrepet når du gasser. Slipper hjulene lett er det skikkelig glatt.

Korte prøvebremsinger. Sklir bilen langt før den stopper, gjelder det å være påpasselig.

– Disse tre øvelsene kan du gjerne gjøre flere ganger under kjøreturen. Føret på veiene varierer underveis og kan være helt annerledes enn der kjøreturen startet, sier NAF-rådgiveren.

Ellers oppfordrer han førere til å ikke kjøre for fort.

Sjekk lysene

Også dekk- og bilverkstedet Vianor har flere tips til førere nå i vinterstidene. Kanskje litt enkelt, men de minner særlig om at man bør passe på at lysene fungerer og er synlige.

– Designet på mange biler i dag er slik at de lett dekkes av snø bak, noe som gjør at man ikke kan se baklysene gjennom snøen. Det kan være lurt å sjekke dette jevnlig for å sikre at baklysene ikke er dekket av snø, da dette kan skje raskt. Moderne LED-lys avgir ikke mye varme, så de kan bli usynlige for de som kjører bak deg om vinteren, sier Harald Nordseth, bilservicesjef i Vianor.

– Det er også viktig å holde frontruten ren for å sikre god sikt. Innsiden av frontruten bør også rengjøres med egnede produkter med jevne mellomrom for å opprettholde god sikt, legger han til.

Forvarm bilen

I tillegg er det viktig å sjekke at dekktrykket er riktig, og mønsterdybden er tilstrekkelig.

– Dekktrykket bør ikke måles innendørs eller rett etter kjøring, da trykket avtar i kulde. Av samme grunn bør dekktrykket i vinterdekk være 0,2 bar høyere enn anbefalingen. Bilprodusentens dekktrykk-anbefaling finner du i bilens håndbok, skriver Vianor.

Er temperaturen under null, kan det også være lurt å forvarme bilen før man kjører.