Varden skrev i desember at Heidi Pleym takket for seg etter 13 år som redaksjonell toppleder i NRK-systemet, deriblant de siste fire som regionsdirektør for NRK sørøst. Hennes arvtaker er fortsatt ikke funnet.

16 personer hadde søkt før fristen som gikk ut 24. Januar.

Medier 24 meldte fredag at nesten så mye som halvparten av søkerlisten hadde trukket seg og at en oppdatert søkerliste kun viste sju kandidater.

– Det skyldes både at vi ønsket å gjøre det grundig ved å ha mange inne til intervju, men også at vi bestemte oss for å ta inn nye kandidater etter den første runden, skriver direktør i NRK, Marius Lillelien til Medier24 i en e-post.

Ifølge nyhetsstedet bekrefter Lillelien at en person har blitt tilbudt stillingen, men takket nei.

Slik så den opprinnelige søkerlisten ut:

Navn Alder Yrke Irene Halvorsen Kvinne 53 Magdalena Sønju Kvinne 26 helsesekretær Alina Kiselova kvinne 39 web-redaktør og internettmarkedsfører Silje Kampsæter Kvinne 35 distriktsredaktør Frank Gander mann 54 prosjektdirektør Chris Carlsen Mann 47 distriktsredaktør Thomas Venger Claussen Mann 53 vaktsjef Iram Ansari kvinne 35 reporter Kristin Monstad kvinne 51 distriktsredaktør Erik Andreassen mann 30 ansvarlig redaktør og daglig lede Unntatt offentlighet Unntatt offentlighet Unntatt offentlighet Unntatt offentlighet Unntatt offentlighet

På den oppdaterte søkerlisten har antall navn krympet betraktelig: