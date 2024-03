– Vi er tilstede på Lifjell, Haukeli, Gautefall, Gaustablikk, Tuddal, Hallbjønnsekken, Birtedalen, Norstul og Speiderhytta i Ulefoss, sier operativ leder Stian Michelsen i Telemark Røde Kors hjelpekorps i en pressemelding.

Årets påskesentral blir på Gvarvbu på Lifjell der Bø og Sauherad Røde kors Hjelpekorps har hovedansvaret.

– Påsken er desidert årets høydepunkt for oss frivillige. Det er moro å tenke på at det ikke er noen andre land i verden som har et frivillig opplegg som vårt, forteller Michelsen.

Alle på plass nå

Hjelpekorpsene begynte å bemanne hytter og utfartssteder onsdag kveld og alle korpsene er på plass fra og med skjærtorsdag ettermiddag.

Noen av korpsene har også hjemmevakter eller er på Røde Kors-huset gjennom hele påska.

Varierte oppdrag

Oppdragene varierer stort. Det kan være alt fra å reparere en skibinding, lindre gnagsår, finne folk som har gått seg vill, skredsøk, eller ta hånd om et benbrudd. Alt kan skje på fjellet og de frivillige er klare til å bistå.

– Vi har tett dialog med AMK-sentralen og bistår etter behov. Våre snøscootere er alltid i beredskap og vi rykker raskt ut for å hjelpe folk, sier Michelsen.