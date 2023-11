Frem til nå har Norwegian fløyet to ruter fra Torp om sommeren, til Alicante og Malaga.

I starten av juni neste år vil Norwegian starte en helt ny rute fra Torp til Barcelona, med avgang 2 dager i uken. I tillegg vil de begynne å fly direkte til Palma de Mallorca. Denne ruten vil ha én ukentlig avgang fra 3. mai, som betyr at vi totalt vil ha tre ukentlige avganger til sommerfavoritten Mallorca neste sommer.

– Stor etterspørsel

Ryanair flyr allerede to ganger i uken til Mallorca direkte fra Torp.

– Norwegian er et svært populært flyselskap på Torp og det var et stort engasjement i markedet for å få dem til å etablere seg hos oss for 12 år siden. At de nå dobler antall ruter til sommeren er helt fantastisk. Det er stor etterspørsel etter ruter til Spania, og vi har stor tro på at disse rutene vil bli svært populære fra Torp, sier Tine Kleive-Mathisen, markeds- og kommunikasjonssjef på Torp i en pressemelding.

Slik blir avgangene

Ruten til Barcelona vil ha avgang på onsdager og lørdager fra 5. juni til 26. oktober, mens ruten til Mallorca vil ha avgang hver fredag fra 3. mai til 25. oktober.