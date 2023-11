VG skriver at de i forrige uke kontaktet Moxnes om en anmeldelse som gjaldt fem tyverier fra en dagligvarehandel i Oslo i oktober og november. Fredag var Moxnes inne til avhør hos Oslo politidistrikt.

– Jeg fikk et forelegg på 15.000, som jeg godtok på stedet, sier Moxnes.

Det var i sommer det ble kjent at den tidligere Rødt-lederen hadde stjålet et par solbriller fra en butikk på Gardermoen. Moxnes ble sykemeldt og trakk seg senere som partileder.

Til VG åpner den tidligere Rødt-lederen nå opp om psykiske problemer.

– Det synes ikke på utsiden hvordan jeg egentlig har hatt det. Som politiker har jeg trening i å holde maska. Jeg har heller ikke vært god på å fortelle de nær meg hvordan jeg egentlig har det

– Det er skikkelig vanskelig å innrømme for meg selv og alle andre at jeg har et psykisk helseproblem. Men det både vil - og skal - jeg gjøre noe med. Det får jeg også hjelp til.