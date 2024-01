Det er spesielt Sør- og Vestlandet som ligger an til et stort væromslag i helgen.

Her har det snødd mye i det siste, og med varmegrader og regn blir denne snøen våt og mye tyngre.

– Det er huseiers ansvar å sikre boligen, og dersom man ikke fjerner snø og det oppstår en skade kan man risikere redusert erstatning. Kan du ikke måke selv, få andre til å gjøre det for deg. Forsikringsvilkårene sier man har en plikt til å forebygge skader, noe som i praksis vil si å fjerne snø der man kan. Vi oppfordrer folk til å få fjernet snøen før regnet kommer. Det er mye lettere å fjerne tørr snø enn når den er våt, sier kommunikasjonssjef Brandeggen.

Hytter er særlig utsatt

Tryg har sendt ut sms til kunder i de berørte områdene, både huseiere og hytteeiere, med henstilling om å fjerne snø fra tak, takrenner, avløp og kummer.

– Det gjelder også for veranda-konstruksjoner, drivhus, uthus og uteboder. Hytter er særlig utsatt, og vi råder folk til å ta turen til hytta så snart som mulig for å se at det ikke har samlet seg for mye snø. Hytter som er over 50 år har som regel svakere takkonstruksjon og tåler mindre snølast, men også nyere hytter kan få skader dersom det samler seg mer enn 50 cm snø på taket, ikke minst hvis den er våt i tillegg, sier Brandeggen.

La det være litt snø igjen

Med mye snø på taket vil du kunne høre knirk og smell i konstruksjonen. I tillegg kan du oppleve at dører og vinduer går tregt. Dette er et tydelig tegn på stor belastning på taket.

– Når du måker taket, bør det gjøres slik at takflatene hele tiden har mest mulig jevn belastning. Ikke måk kun én side av huset først. Dette gir skjevbelastninger og er mer kritisk enn en jevnere fordelt belastning. La det i tillegg gjerne være igjen et tynt lag med snø på taket så skader du ikke taktekningen. Og husk å sikre deg forsvarlig slik at du ikke faller ned eller skader deg, sier han.