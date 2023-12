Direktør i Jernbanetilsynet, Erik Reiersøl-Johnsen, forteller til NRK at de i dag har fått fremvist en presentasjon av søknaden, og venter nå på det skriftlige.

– Vi jobber mot å få i gang banen så snart som mulig, og forhåpentligvis i løpet av det første døgnet, sier Reiersøl-Johnsen til NRK og legger til at de er parate til å behandle søknaden så snart den foreligger.

Det er verifisering av signalanlegget som må på plass før togene kan gå.

Strekningen ble stengt mandag ettermiddag for togtrafikk på grunn av at Bane NOR manglet tillatelse. Onsdag kveld meldte Bane Nor at strekningen blir stengt på ubestemt tid, og at de vil komme med en ny oppdatering torsdag klokka 12.00.