En elsket ektemann. En umistelig far. En dyrebar bror og sønn. En uvurderlig trener. En folkekjær lege. En populær kollega. Lars Joakim Fleischer forsvant altfor tidlig, men 46-åringen rakk å sette dype spor etter seg. Familien er evig takknemlig for lokalmiljøets fantastiske støtte under livets vanskeligste tid.

En mor og fire barn mistet sin aller kjæreste. Rundt 1.000 pasienter mistet sin unike fastlege. Et idrettslag mistet en lidenskapelig trener og ressursperson. En far og mor mistet et hjertebarn. En søster og bror mistet en av sine alle nærmeste gjennom hele livet.

I en samtale med Varden deler Morten Fleischer sin hjerteskjærende historie, tanker rundt sorgen som har preget familien og ikke minst en uvurderlig støtte fra lokalmiljøet.

– For to år siden satt jeg på dødsleiet til min far. For to måneder siden satt jeg på dødsleiet til min sønn. De døde nesten på samme måten. Å se sine nærmeste forsvinne på denne måten er tøft og brutalt. De siste to månedene har naturligvis vært fryktelig vonde. Helt forferdelig, for meg og hele vår familie. Vi har alle mistet en som var det kjæreste vi hadde, sier han med en tydelig, men samtidig litt skjør stemme.

TØFF TID: Morten Fleischer hadde en særdeles tøff tid. Han måtte hjerteopereres, samtidig var sønnen dødssyk. Foto: Fredrik Pedersen

Byttet hjerteklaff

En tragedie kommer aldri på passende tidspunkt, heller ikke i dette tilfellet. I juli skulle Morten på sykehuset for å gjennomføre et planlagt bytte av en hjerteklaff. En rutinemessig operasjon ble likevel av den mer vanskelige sorten.

– Min operasjon ble ganske vrien på flere måter. Planen var at de skulle gå opp gjennom lysken, men på grunn av en lekkasje måtte de åpne opp brystkassen og gjøre en langt mer komplisert operasjon.

Det fulgte mer på kjøpet.

– Etter operasjonen fikk jeg hjerteflimmer, som igjen betyr at jeg må gå på betablokkere. Det må jeg trolig gjøre resten av livet.

Tidspunktet var heller ikke foretrukket.

– Operasjonen måtte times med Lars Joakims sykdom. Heldigvis fikk jeg operert hjertet i juli, slik at jeg var sånn noenlunde oppegående når dette kom i begynnelsen av september.

– Hvordan er din helsetilstand i dag?

– Alt er fortsatt ikke helt bra. De har jo skjært og delt hele brystkassa, og sydd igjen med ståltråd. Det tar veldig lang tid før dette gror, og innimellom har jeg fremdeles smerter.

Foto: privat

Julen

Om én måned er det den dagen i året hvor de fleste familier er samlet, og som mange gleder seg til. Julen er tiden da kjærlighet, nærhet, godhet og fellesskap står sterkest.

Men dagen er også dagen mange gruer seg mest til. Dårlige minner, ensomhet og savn er forsterket i disse desemberdagene. Morten reflekterer over betydningen av å stå sammen i sorgen.

– Alle som har mistet noen, som står en nær, opplever nok at en skorpe på et sår rives opp når det er spesielle dager hvor den som er borte spilte en stor rolle.

– Gruer du og familien dere til denne julen?

– Det første året er verst, det vet jeg. Vi gruer oss, men gleder oss også til jul og alle tradisjonene. Og det er jo nettopp slik julen kan være. For mange kan den være en fantastisk høytid, mens den for andre kan være så innmari vond – og noen ganger begge deler.

GJERPEN: Et Gjerpen-skjerf henger fremdeles på graven til Lars Joakim Fleischer, og forteller mye om hva den avdøde treneren har betydd for klubben nord i Skien. Foto: Pål Lundsholt

Kristent gods

Morten deler også sin tro og kristne perspektiv på sorg, håp og etterlivet. Han aksepterer virkeligheten av sykdom og tap, og ser på kristendommen som en kilde til trøst gjennom tilgivelse, forsoning og solidaritet med andre.

– Jeg har et kristent gods i meg. Det står naturligvis veldig sterkt. Kristendommen erkjenner at det er godt og vondt, og at det er noe som bryter ned og ødelegger for oss. Alt er ikke bare godt. Å akseptere dette, gjør at man kan forholde seg til det.

– Klarer du, med din bakgrunn som sjelesørger, å forsone seg med at du mistet din egen sønn så altfor tidlig?

– Kristendommen har en del verktøy for å behandle det onde, det som bryter ned og ødelegger,

eller synden som vi også kan kalle det. Et viktig redskap er tilgivelse og forsoning, som gjør at man kan komme ut av ting. Det er viktig for meg. Det andre perspektivet, som gjør kristendommen unik for meg, er solidaritetsbegrepet som fanger alle mennesker og ikke bare en liten gruppe. Du skal «elske din neste som deg selv». Det er ingen forskjell på folk. Det spiller ingen rolle om hvordan du ser ut eller hva du tror på. Enten du er mann eller kvinne, voksen eller barn.

Aksepterer det vonde

Få ville sagt noe om en sterkt troende mann, i en slik tragedie, hadde stilt spørsmål om vår skaper i det hele tatt eksisterer. Morten holder likevel på troen.

– Det finnes sykdom i verden. Det er ting som rammer oss. Ulykker og sykdom tar fra oss våre kjære, helt uforberedt og helt meningsløst. Jeg aksepterer at det vonde finnes og at det også kan ramme meg. Dette, sammen med all støtten, gjør at jeg kan forsone meg med det. Også smerten. Derfor kan jeg akseptere at det har rammet vår familie. Det gjør naturligvis fryktelig vondt, men sånn er verden. For oss. For alle!

– Har du hatt stunder der du har blitt tvilende i troen på grunn av din sønns dødsfall?

– Nei, jeg har ikke vært i nærheten av det. Snarere tvert imot. Det har blitt mer meningsfullt i det meningsløse.

GJERPEN: Lars Joakim Fleischer var en Gjerpen-mann. Foto: Gjerpen IF

– Gud leker ikke togulykker

Fleischer har i mange år jobbet som prest, prost og vært nominert til en stilling som biskop. Det er ikke synonymt med at han mener «Gud» har en plan når enkeltindivider forlater jorden så altfor tidlig.

– Gud sitter ikke i himmelen og leker togulykker. Han styrer ikke verden på den måten. Som sagt, det gode og onde finnes. Sykdom og ulykker finnes. For meg handler kristendommen om at det er en kraft og en makt som har formidlet til oss at «sånn er verden, men jeg skal ikke svikte dere. Vi synger: «Livet vant, dets navn er Jesus». Det tror vi på!

– Hva legger du i «det gode»?

– Det ligger et håp om at vi en dag skal få oppleve det gode, altså «himmelen». Håpet om at det gode er sterkest, er en veldig vesentlig del av den kristne troen. Jeg har ingen konkrete forestillinger om hva det er, og det er kanskje en slags naiv tro. Men det vi kaller «himmelen», det tror vi på. Det er altså en tilværelse hvor det onde ikke lenger skal være. Det gode vinner til slutt.

Ære være

Han mener at et så stort tap kan føre til økt fellesskap og godhet, og familien har funnet trøst i å se hvor mye Lars Joakim betydde for andre.

– For meg slår dette inn når Gjerpen-samfunnet, i et fellesskap, står opp og viser solidaritet og støtte. De viser en god kristen grunntanke, som har hjulpet oss i denne situasjonen. Bygda Gjerpen, som inkluderer naboer, idrettslag og alle miljøene familien er involvert i, har utvist en uvurderlig støtte. Familien har opplevd det som særdeles verdifullt og er utrolig takknemlig for all oppmerksomheten som vi fortsatt får. Senest på farsdagen kom det kake på døren. Ære være Gjerpen!

Pappa-Fleischer må stoppe opp litt. Han trekker pusten forsiktig. Man kan se at han tenker på noe som er tydelig rørende. Øynene blir plutselig litt blankere, mens stemmen har endret litt tone.

– Det har lært oss noe om Lars Joakim. Tapet har blitt litt lettere å bære, for det er fint å se at han har betydd så mye for så mange. Og det høres kanskje litt rart ut, men at andre også sørger, hjelper oss videre. Det er et skjebnefellesskap som også trøster.

Styreleder i Gjerpen IF, Stig-Rune Refvik, sier det er en selvfølge at de bidrar med det de kan i en sorgtung tid.

Foto: Nils Tore Olsen

Fikk julekringlen

For en sorgtynget far er det godt å vite at det var nettopp slik Lars Joakim ble oppfattet av andre mennesker, enten det var som privatperson, lege eller som en trener i Gjerpen IF.

Et godt eksempel på dette er da dr. Fleischer fikk Vardens julekringle 1. desember i 2020.

Lars Joakim ble beskrevet som en fastlege man skal lete lenge etter. «Empatisk, utrolig dyktig, jordnær, ser aldri på klokka og er der bestandig», er noen av ordene som kommer fram – fra pasienter og kollegaer.

– Han var en av fastlegene med lengst ventelister, men Lars Joakim var kanskje en av legene med lengst kø på venteværelset også, humrer Morten og tenker på at sønnen var kjent for nettopp å bruke god tid på sine pasienter.

– Det var en del av hans personlighet å være åpen mot andre mennesker, sier faren.

JULEKRINGLE: Lege Lars Joakim Fleischer ble nominert til Vardens julekringle av sine pasienter. Foto: Torbjørn Tungesvik

Rørende minneord

Gjerpen IF skrev et rørende innlegg etter Lars Joakims bortgang. Beskrivelsen av betydningen han har hatt i klubben er stor.

«Lars Joakim sitt bidrag til Gjerpen IF og samfunnet rundt oss vil alltid bli husket. Han har lagt ned utallige timer for at klubben skulle være for alle, og at flest mulig skulle finne sin plass der. Han hadde en unik evne til å se, forstå og støtte andre. Gjennom sin lidenskap for idretten og sitt engasjement for fellesskapet, etterlot han seg et uutslettelig merke i våre hjerter», skriver klubben.

– Hvordan er det for en far å høre og lese om betydningen han har hatt for andre mennesker?

Morten blir stille og tankefull, og må kremte før han med lav stemme sier:

– Som far er jeg selvfølgelig veldig, veldig stolt over at Lars Joakim har fått bety som mye for så mange. Det å for eksempel jobbe med barn og ungdom i en idrettsforening, betyr ikke at man skal inn for å skape profesjonelle fotballspillere. Man skal være med på å bygge mennesker. Det perspektivet hadde han veldig med seg. De verdiene han viste, ved måten han var på, hjelper å tenke på i en situasjon som dette. Jeg er oppriktig glad for at han, og veldig mange frivillige innenfor idretten, har et bredere perspektiv enn bare idretten. Lars Joakim forlot oss så altfor tidlig, men han har betydd en forskjell. Det er han ikke alene om. Mange mennesker gjør det. De trenger vi!