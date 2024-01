Sollid døde etter en tid med sykdom tirsdag 23. januar.

Han ble 75 år gammel.

Nåværende seljordordfører og tidligere stortingsrepresentant for Høyre – Solveig Sundbø Abrahamsen – minnes Olav Sollid som en person og politiker som nøt stor tillit hos folk. Hun forteller at Sollid var en viktig stemme som gjorde at hun selv valgte å engasjere seg politisk.

– For meg var han en veldig viktig person når det gjaldt å tre inn i politikken, ta på seg verv og tørre. Han hadde et behagelig vesen og var en kreativ mann som tenkte framover. Jeg mener han har vært veldig viktig for Seljord, sier Sundbø Abrahamsen.

Ordfører i to år

Olav Sollid var ordfører I Seljord fra 1991. I Sollids ordførerperiode var det en avtale om at han og Sp-politikeren John Kleivstaul var ordfører i to år hver.

Ved sin død etterlater han seg sin ektefelle gjennom mange år - Torunn – barna Anne Birgit, Aslaug og Tov Gunnar, svigersønnen Johannes, fire barnebarn og øvrig familie.

Olav Sollid gravlegges fra Brunkeberg kyrkje torsdag 1. februar.

Varden har vært i kontakt med Olav Sollids familie.

– Olav var innovativ til det siste, forteller de.