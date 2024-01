1 av 5 har aldri renset lofilteret i tørketrommelen. Det kommer fram av en spørreundersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Frende forsikring.

– Det har gått galt for flere, sier Øystein Øren, brannekspert i Frende Forsikring, i en pressemelding.

I undersøkelsen har 1000 nordmenn blitt spurt om hva de gjør for å forebygge brann, og en av tingene som kan gjøres er å tømme lofilteret på tørketrommelen regelmessig, ifølge Frende.

– Vi har hatt flere saker med tørketromler som starter branner. Lo kan selvantenne, og et fullt lofilter er en brannrisiko. Det er en utrolig unødvendig risiko å ta. Rens filteret hver gang maskinen har vært i bruk, sier Øren i pressemeldingen.

– Sjokkerende

Han er ikke imponert over at 21 prosent svarte at de aldri har tømt filteret.

– Det synes jeg er sjokkerende. Jeg vil ikke tenke på hvordan det ser ut i de maskinene. Det verste er brannfaren det skaper, men maskinene tørker dårligere også, sier han i pressemeldingen.

Øystein Mathisen, avdelingsleder for forebyggende avdeling i Sandefjord brannvesen, forklarer at det kan bli varmgang i maskinen hvis lofilteret ikke rengjøres.

– Luftsirkulasjonen blir dårligere, og det er ganske spreke varmeelementer i disse tromlene. Det som skjer når du får varmgang er at loen i seg selv kan ta fyr sammen med det som er inne i trommelen, sier Mathisen i pressemeldingen.

Han tipser også nok et filter på trommelen som man bør sjekke jevnlig.

– I en kondenstrommel heter dette finfilter og det er plassert bak en luke under åpningen på trommelen, sammen med noen kjøleriller. Dette filteret er det nok bare jeg i familien som har som rutine å sjekke. Jeg opplever at det gror litt igjen hvis det ikke renses, så jeg ser til det omtrent hver fjerde vask

– Kan unngås

Mellom 2016 og 2022 er det registrert 242 boligbranner som startet i vaskemaskin eller tørketrommel, ifølge tall fra DSB (Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap). Øren påpeker at det er over 40 hvert år, og at tallet kan være høyere ettersom en stor andel av boligbranner blir kategorisert med ukjent brannårsak.

– Uansett hva totaltallet er, skjer det for ofte og mange kan unngås med bedre rutiner, sier Øystein Øren.

Så ofte rengjør nordmenn lofilteret