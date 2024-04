– Politiet kan du vel stole på hvis de ringer deg? Ja, hvis det faktisk er politiet som ringer. Det er ikke lett å skille dem fra svindlere lenger, opplyser Marius Solberg Arnfinsen, seniorrådgiver i Frende forsikring i en pressemelding.

Han opplyser at de har sett mange tilfeller av «politisvindel» den siste tiden. Det innebærer at du blir oppringt av noen som på troverdig vis sier hen jobber i politiet. Vedkommende presenterer seg som politietterforsker med fullt navn og tjenestenummer. Du får servert en realistisk historie, hevder Frende.

– Svindlerne er gode på å manipulere og de finjusterer historiene sine hele tiden for å komme under huden på oss, slik at vi tror på dem. Svindlerne har klart å tømme tusenvis av bankkontoer med denne metoden, sier Anfinsen.

Slik beskytter du deg mot BankID-svindel Vis mer ↓ Ingenting haster så mye at du må oppgi viktige detaljer på telefonen. Kjøp deg tid.

Ikke gi BankID-informasjon til andre noen gang. Ikke til venner, familie, politiet eller banken.

Ikke stol på avsendernavn på telefon eller e-post. Dette kan forfalskes. Gå alltid til hovedkilden.

Bruk heller apper på telefonen enn å klikke på lenker.

Vær i forkant og les deg opp på hvordan du kan bli lurt. Metodene endrer hele tiden.

Kilde: Frende

Marius Solberg Anfinsen Seniorrådgiver hos Frende Forsikring.

Tina Jerstad i Tenerity, et selskap som hjelper personer som har blitt utsatt for ID-tyveri og nettmisbruk, forteller at ett eksempel på svindelen er at du får vite at to personer er arrestert for å ha tatt opp lån i ditt navn, og at politiet har funnet en bilkjøpsfullmakt signert av deg.

– Det fremstår mer troverdig enn noen gang før, sier hun i pressemeldingen.

En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at 92 prosent har fått e-post, sms eller telefoner fra svindlere.

– Vi ser mange historier med helt vanlige, oppegående nordmenn som blir lurt. Folk som aldri hadde trodd at de skulle la seg lure til å gi bort BankID-en sin går rett i fella, sier Jerstad.

Tina Jerstad hos Tenerity Foto: Ingar Sørensen.

Tømmer kontoen

Hun forteller at «politisvindlerne» kan snakke med deg i flere timer. Flere skal ha blitt lurt av et enormt detaljnivå og at personen på telefonen virker profesjonell og kan svare deg på spørsmålene du har.

– De er veldig bestemte på å bygge en god sak og sier de vil sende deg noen relevante dokumenter i saken, sier Jerstad.

– Da kommer BankID på banen og det er der svindelen skjer. Du må bekrefte identiteten din for å komme inn på Digipost eller liknende og se det «politiet» skal sende deg, sier Anfinsen i Frende om metoden.

Jerstad forteller at de gjerne kommer med en unnskyldning og tregt nett, og at du må godkjenne pushvarsler på nytt.

– Men det er ikke noe galt med nettet, svindlerne gjør heller flere transaksjoner fra kontoen din mens dere prater, sier hun.

– Si nei

Arnfinsen og Jerstad har ett klart råd:

– Vær direkte og ikke ta stilling til noe over telefonen. Sorter ut hva du blir bedt om å gjøre og skriv gjerne ned hva personen sier. Så sier du at du må ringe dem opp igjen. Hvis de forsøker å overbevise deg om å gjøre noe konkret over telefon der og da, si nei. Hvis de ber deg om å oppgi noen opplysninger eller BankID, bør alarmklokkene dine ringe høyt, sier Anfinsen.

Jerstad påpeker at noen blir lurt rett og slett fordi de er for høflige til å si nei.

– De har blitt dratt så langt inn i historien at det til slutt blir for ubehagelig å bryte samtalen, sier hun.

Politiet råder på sine nettsider folk til å anmelde så fort som mulig om du har blitt utsatt for ID-tyveri eller svindel, i tillegg til å kontakte banken din og forsikringsselskapet ditt. Her har de samlet en flere av svindelmetodene som sirkulerer, hvor avsenderen hevder å være politiet.