Kort oppsummert Antall anmeldelser for digitale bedragerier har økt med 60% de siste ti årene.

Svindlere bruker automatisering og kunstig intelligens for å jobbe raskere og lure flere.

Svindlere prøver å få tak i folks BankID for å tømme deres bankkontoer.

Kunstig intelligens brukes også til å produsere naturtro talemeldinger for svindelforsøk.

Positive trender viser at kunstig intelligens og nye lovgivninger også kan bidra til å bekjempe svindel. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.

Ifølge Økokrim har antallet anmeldelser for digitale bedragerier økt med 60 prosent de siste ti årene, og de forventer at utviklingen bare fortsetter.

Det skriver Frende forsikring i en pressemelding.

Gedigne automatiske utsendelser

Automatisering gjør at svindlerne kan jobbe raskere og nå ut til flere. Jo flere de når, jo flere klarer de å lure. En automatisert svindelmetode er ofte knyttet til hendelser i hverdagen din som gjør deg lettere å lure.

– Rundt skattemeldingstider kan det komme en SMS som sier «logg inn med bankID her for å sjekke hva du får igjen på skatten». Rundt ferietider sendes det gjerne ut meldinger med noe slikt som «logg inn med BankID her for å bestille tid til nytt pass», sier Jerstad.

– SMS-svindel blir stadig mer brukt og i en undersøkelse Frende har fått utført sier hele 91 prosent av 1007 spurte nordmenn at de har blitt kontaktet av denne typen svindlere, sier Tron Ingebrigtsen, IT-sikkerhetssjef i Frende Forsikring. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat.

Det er BankIDen din de vil ha tak i nå

– Å lure oppegående mennesker til å gi svindlerne tilgang til BankIDen var en svindelmetode som traff Norge i 2019, sier Ingebrigtsen.

– Den gjorde at mange opplevde at bankkontoen ble tømt, fortsetter han.

Tenerity sier at antallet saker der ofrene gir bort egen BankID har tidoblet seg på få år. Ofrene er helt uvitende om at de gir bort tilgangen til nettbanken sin.

– Jeg forstår godt at folk går i fella. Når telefonen viser at det er politiet som ringer, så svarer du. Når banken sender en melding og sier at de vil stoppe et svindelforsøk mot deg, så blir mange glade og gjør som de sier, sier Tina Jerstad.

– Men ha i bakhodet at det kan være lureri når noen ber deg oppgi BankID. Be om litt tid og si at du ringer dem opp igjen. Så ringer du dem som liksom ringte deg opp igjen, og sjekker om de faktisk har tatt kontakt med deg, sier Tron Ingebrigtsen.

Kunstig intelligens prøver å lure deg

Kunstig inteligens blir stadig mer lik oss mennesker. Du kan for eksempel få en stemmemelding av noen som høres helt ut som broren din.

– Stemmen kan si noe sånt som «Jeg har mistet mobilen og trenger taxipenger. Jeg kommer meg ikke hjem! Kan du vippse 500 kroner til dette nummeret. Har lånt telefon av en kamerat?» Men det er en stemmekopi, laget av kunstig intelligens. Denne metoden er ikke veldig utbredt i Norge ennå, men vær oppmerksom hvis du plutselig begynner å få talemeldinger tilsendt med spørsmål om penger, sier Jerstad.

Såkalt generativ kunstig intelligens er en annen hjelper svindlerne bruker i 2024.

– ChatGPT er en slik app og den skriver perfekte tekster på to sekunder. Skrivefeilene, som ellers ville ha trigget alarmklokkene dine, er borte, sier Tron Ingebrigtsen i Frende.

Svindel på sosiale medier

Facebook er et annet sted du må passe på.

- Der er det tusenvis av svindelvarianter. Vi tror at direktemeldinger fra en hacket konto blir brukt mye i år også. Messenger er en kanal svindlerne elsker. Grunnen er at det er mye mer sannsynlig å få deg på kroken hvis meldingen kommer fra en du tror du kjenner, sier Tina Jerstad i Tenerity.

De gode nyhetene

Alt er ikke bekmørkt. Her er noen positive trender for svindelåret 2024, ifølge Frende forsikring: