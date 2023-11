– Jeg hadde faktisk aldri trodd at jeg kom til å trives så godt som jeg gjør. Det passer meg perfekt, sier Kaia.

Ingen dager er like

Hun har akkurat tørket over kjøkkenbordet på C. Christoffersen i Skien, hvor hun vasker fire timer hver dag. I tillegg jobber hun som såkalt patrulje, og er dermed innom flere andre arbeidssteder i løpet av en arbeidsuke. Hun har egen bil og rengjør alt fra store verksteder til små kontorer. Noen av dem regelmessig, mens andre er hun innom når det trengs.

– Ingen dager er like, og jeg kjeder meg aldri. Dette er rett og slett overraskende gøy, smiler hun.

– Ingen dager er like, og jeg kjeder meg aldri, sier Kaia om jobben som renholder. Foto: Fredrik Pedersen

Kaia har jobbet som renholder i det private selskapet Eir Renhold i ett og et halvt år, og forteller at hun aldri hadde sett for seg en jobb som denne. Hun hadde rett og slett litt fordommer mot den. Etter flere år i forskjellige butikkjobber havnet hun likevel akkurat her. Først som vikar, deretter som fast ansatt i hundre prosent jobb.

– Jeg har prøvd meg på litt av hvert opp gjennom årene. Hvis jeg kan beskrive meg selv, så er det kanskje som en rakett. Jeg kan muligens være lat innimellom, men her får jeg virkelig bruk for raketten. Jeg har til og med sluttet på trening fordi jeg får bevegd meg så mye på jobb, sier hun.

32-åringen er nå i gang med moppen, og sveiper den under det store bordet i andre etasje i bygget på Rødmyr. Hun forteller at jobben gir en stor grad av frihet og at hun setter pris på hvor variert det kan være.

– Når jeg møter venner eller nye bekjente, er det mange som automatisk har et bilde av at jobben min er kjedelig og kjip. De spør gjerne om jeg har tenkt å finne meg noe nytt, eller hva jeg egentlig holder på med. Da er jeg rask til å svare dem med hvor bra jeg har det, sier hun.

Får masse skryt, men …

Kaia ser på klokka og gjør seg ferdig på kjøkkenet. Snart er det lunsjtid, og da skal det meste være ferdig i andre etasje.

– Her er alle hyggelige og jeg får så mange fine tilbakemeldinger. Jeg tror nok at mye har forandret seg. At mange legger merke til renholderne nå, sammenliknet med tidligere. Jeg får i hvert fall masse skryt, og synes at de aller fleste er utrolig imøtekommende, sier hun.

32-åringen har imidlertid hatt lyst til å smelle tilbake mot noen hun har møtt på jobb.

– I slike situasjoner har det vært vanskelig å holde kjeft, for det blir for dumt, sier hun og spesifiserer at de eksemplene hun kommer med ikke gjelder de arbeidsstedene hun regelmessig besøker.

– Jeg har merket meg at de fleste er hyggelig, men at menn med dress, og gjerne yngre menn med dress, kan være nedlatende mot det jeg holder på med. Det blir for dumt, for de vet jo så absolutt ikke hvor mye jeg har på kontoen eller i det hele tatt hvem jeg er, sier hun.

«Oi, snakker du norsk?»

Hun ser opp, og forsikrer oss igjen om at de kjipe tilbakemeldingene tilhører sjeldenhetene. En kommentar hun imidlertid stadig får når hun er på jobb, er hvorvidt hun kan snakke norsk.

– Det er mange som blir overrasket over at jeg snakker norsk. Men det er altså noen av oss. I alt synes jeg mangfoldet er stort og fint her på jobb, og at det er en positiv ting. Det er også stadig flere menn som jobber som renholdere, sier hun.

Tillitsvalgt i Skien kommune, Bjørg Marit Wiik, er veldig stolt over yrket sitt. Hva hadde skjedd hvis ikke vi hadde vært på jobb? spør hun. Foto: Privat

Stolt over jobben

Tillitsvalgt i Skien kommune, Bjørg Marit Wiik, forteller at de sliter med rekrutteringen av etnisk norske medarbeidere i kommunen. Hun tror det handler om hvilke tanker folk flest har om renholdere.

– Det reflekterer hvordan mange ser på yrket her i landet. Men jeg er kjempestolt over å jobbe som renholder. Og jeg stortrives, sier hun.

Wiik forteller at det jobber om lag 110 renholdere i kommunen, og at hun befinner seg på Mæla skole sammen med to andre.

I likhet med Kaia møter også hun nesten bare blide fjes i løpet av en arbeidsdag.

– Jeg opplever at mange er fornøyde med den jobben vi gjør. De fleste av oss jobber fast på ett sted, noe som også gjør tilhørigheten større. Da kjenner de oss godt, sier hun.

Spiser sammen med de andre i kantina

Wiik forteller at mange har en tanke om hva renholderne gjør og at yrkesgruppen ikke alltid har følt seg likeverdig andre i samfunnet. For noen år siden tok hun derfor initiativ til at de skulle spise sammen med alle andre i kantina.

– Renholderne gikk og gjemte seg da de skulle ha lunsjpause, men det trenger vi ikke. Vi har like stor rett på å bruke kantina som alle andre, og da får vi også lettere kontakt med de andre på jobb. Vi kan snakke om forventninger og arbeidsoppgaver på en helt annen måte, sier hun.

Renholderen legger ikke skjul på at belastningen er svært høy i yrket, og at tidspresset har blitt større de siste årene som følger av budsjettkutt. Likevel ser hun noen lysglimt i økt lønn, at de har egen fagutdanning og flere hjelpemidler.

– Når det blir store forandringer, kan man merke at mange blir usikre. Men totalt sett har vi enormt mye å være stolte over. Hva hadde skjedd hvis ikke vi hadde vært på jobb? sier hun.

Vi blir med Kaia Moldskred videre på jobb. Renholderen fra Skien går med raske skritt til heisen på C. Christoffersen. Med seg har hun vasketralla, som skal ned til lageret. I første etasje står bilen hennes rett utenfor.

– Her har jeg alt jeg trenger. Når jeg er ferdig for dagen, drar jeg for å fylle opp med utstyr slik at alt er klart til i morgen.

– Har du opplevd noe rart i jobben?

– Jeg har vasket på noen utesteder, hvor jeg har skjønt at det har vært gøy kvelden før. Slik som at jeg har funnet tamponger under bordet, sier hun.

Kaia lar sjelden noe hun møter på jobb påvirke henne, men forteller at hun har mulighet til å ringe dersom det er noe hun ikke er komfortabel med å vaske.

– Vi har alltid en mulighet til å si nei, men jeg er kanskje tøffere enn mange andre. Jeg har i hvert fall ikke hatt behov for å si noe ennå, sier hun.