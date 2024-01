– Det store priskuttet omfatter hverdagsvarer fra våre egne merker som Änglamark og Xtra, samt fra leverandører som Toro, Nora, Farris, Lano, Santa Maria, Findus, Maarud og mange flere. I tillegg til priskuttene kommer våre ordinære tilbud og kampanjer, sier kjededirektør Håvard Jensen i Extra i en pressemelding.

Jensen forventer at det nye året vil innebære lavere innkjøpspriser fra lavpriskjedens leverandører, og lover å sende besparelsen videre til kundene. Derfor avvikles dyrtid-grepet Pristak og prisene på over 150 hverdagsvarer kuttes kraftig.

I gjennomsnitt er priskuttet på 7,5 prosent for de over 150 varene, som blant annet omfatter pasta, frossen fisk, grønnsaker, syltetøy og bleier.

Prisene kan ikke gå opp, kun ned

– En gavepakke til oss forbrukere, sier dagligvareekspert Odd Gisholt, til NTB.

– Mange kan oppleve at det er vanskelig å starte det nye året etter en utgiftstung jul, samtidig som januar også generelt er kjent for at mange ting blir dyrere. Derfor er vi glade for å starte det nye året med en hyggelig nyhet, skriver Rema 1000 på sin nettside.

Fra 1. januar 2024 og helt fram til april kan prisene på over 1000 varer ikke gå opp, de kan kun kuttes.

Presser prisene

Kommunikasjonsdirektør Kristine Arvin i Kiwi sier til NTB at kjeden har startet året med å presse prisene på en rekke varer.

– Noen varer har fått prisene kuttet med over 20 prosent hos Norgesgruppens lavpriskjede, i tillegg til andre tiltak som det såkalte prislås-konseptet.