– Alle russeknuter som innebærer kontakt med et annet menneske, skal godkjennes av alle parter.

– Alle knuter som innebærer seksuelle handlinger kan bare gjennomføres dersom alle parter har gikk tydelig samtykke, og knuten gjennomføres på en sikker måte.

– Alle knuter som står at skal utføres med alkohol, kan også utføres alkoholfritt.

– Knuten er godkjent dersom to medruss ELLER et medlem er russestyret er tilstede. Knuten kan også godkjennes via bilde/videobevis hvis alle på videoen godkjenner dette, dette gjelder ABSOLUTT IKKE knuter der seksuelle handlinger blir utført, i disse tilfellene skal ikke knutene bli bevitnet eller dokumenteres.

– Merket for gjennomført knute skal anskaffes og knytes til luen av deg selv.

– Husk å bruke fornuften og pass på hverandre! Vi ønsker ikke at noen ubehagelige eller farlige situasjoner skal oppstå. Husk at man ikke har fritak fra loven i russetida. Ved de russeknutene som foregår i klasserom/på skolen er det lærerne som bestemmer om du går over grensa og om det er grunnlag for konsekvenser som anmerkninger.

Til slutt:

- Kos dere

- Ha det gøy

- Vis respekt

- Nei er nei