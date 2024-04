Det melder NAF i en pressemelding.

– Med dagens prisnivå på hurtiglading, er det like dyrt å lade elbilen som å tanke opp dieselbilen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i pressemeldingen.

Han mener prisen er uforholdsmessig høy sammenliknet med hjemmelading.

– Har du ikke muligheten til å lade hjemme, er det ikke mye å spare på drivstoffkostnadene. Lading langs veien er uforholdsmessig dyrt sammenlignet med hjemmelading, sier Sødal.

NAF har laget et regnestykke som viser at hurtiglading er like dyrt som å fylle opp dieseltanken, ifølge dem. De fleste ladeoperatørene har en pris på 6,49 kroner per kilowattime for hurtiglading.

– Kjører du 1000 kilometer i måneden i en elbil som bruker 0,2 kilowattimer per kilometer, og du kun hurtiglader for 6,49 kroner per kilowattime, koster det deg 1298 kroner. En gjennomsnittlig dieselbil med forbruk på 0,6 liter per kilometer og en literpris på 22 kroner, gir en månedlig kostnad på 1320 kroner i måneden etter 1000 kilometers kjøring, påpeker NAF.

De råder elbil-eiere som ofte tyr til hurtiglading til å sjekke muligheter for rabattavtaler gjennom medlemsorganisasjoner, bilmerket du eier, ladeoperatørene eller andre. I tillegg påpeker de at dersom man kan, er det klart billigst å lade hjemme.

– Hjemme har du den billigste strømmen, og fordelen av å kunne starte dagen med «full tank» hver dag. Men det er ikke alle som har muligheten til å lade bilen hjemme. Derfor er det viktig at strømprisen reflekteres bedre i hurtigladeprisene enn den gjør i dag, sier Sødal.