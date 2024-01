IFI (Informasjonskontoret for farge og interiør) advarer mot konsekvensene av å ikke måke bort snø som ligger inntil fasaden. I tillegg til at været har gjort sitt, er det ifølge dem også mange som måker snø bevisst inn mot husveggen i et forsøk på isolere.

– Mange nordmenn i trekkfulle boliger forsøker å øke temperaturen innendørs ved å pakke inn huset i snø. Snøsjiktet skal i teorien fungere som ekstra isolasjon, og dette har historisk vært spesielt vanlig i hus med krypkjeller eller grunnmur av stein, skriver IFI i en pressemelding.

Det advarer Kristian Owren, administrerende direktør i IFI, mot:

– Få snøen vekk fra huset før den smelter og lager fuktproblemer, er hans klare råd.

Per Myhre er teknisk sjef hos malingsleverandøren Nordsjø, og sier i pressemeldingen at kondens og vann kan skape råteskader over tid.

– På nye hus er luftingen bak kledningen normalt god, men tettes denne får man kondens og vann på baksiden av kledningsbordene. Det kan skape skader i malingsfilmen og råteskader over tid. Spesielt gjerne skjer dette i vær med skiftende temperaturer, sier han, og legger til:

– Når snøen ute begynner å smelte, dannes mye vann som igjen øker fuktbelastningen på veggen. Det er heller ikke bra om den våte snøen fryser når det står vann mot veggen. Da risikerer man frostsprengning og skader i kledningen.