Hvilke navn er mest populære når det kommer til husets firbeinte kjæledegge? Oversikten over de mest populære navnene framkommer i et ferskt nyhetsbrev fra DyreID som er eid av Den norske veterinærforening.

Enorm base

Fagveterinær Kamilla Tragethon i DyreID har nettopp tatt en titt på statistikken over de mest populære kjæledyrnavnene i Norge i 2023. Navnene er hentet fra DyreIDs nasjonale ID-register hvor mer enn 95 prosent av landets valper og 80 prosent av kattene er registrert i forbindelse med ID-merking.

– Totalt teller registeret rundt 890.000 levende dyr og kan slik gi et svært presist bilde av den norske kjæledyrstanden, heter det i nyhetsbrevet.

Dette er navnene på topp

Øverst på popularitetslista for tisper i 2023 troner navnene Bella, Molly og Kira - og med Luna helt øverst.

Luna sikret dobbelt gull da navnet også var det mest populære navnet for hunkatter, viser oversikten som er utarbeidet.

For hannkatter er det størst sjanse for at pusen heter Simba, Milo, Leo eller Mio. Mens Milo, Leo, Max og Teddy topper lista for hannhundene.

– Det er alle lette navn å rope, formidler fagveterinæren.

TO STAVELSER: Katten Nero har som veldig mange andre katter og hunder et navn som er lett å rope. Her er han avbildet sammen med matmor Kristina Brekstad i romjula 2023. Foto: Andreas Soltvedt (arkiv)

Følelser og tilfeldigheter

Inntrykket Tragethon sitter med etter mer enn 20 år som veterinær er at det også er veldig mye mye følelser og tilfeldigheter som bestemmer navnevalgene.

– Har man sett en fin hund som heter Fant, så sier man at «det skal min hund også hete», uttaler hun.

Inntrykket hennes er at mange av kattene fortsatt heter Pus og Mons, men at dette har snudd litt de siste to tiårene.