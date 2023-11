– Vi trodde ikke det var sant før vi fikk pengene. Det var for vilt, sier Nina Kongsro, som er leder av Redd Dyra Telemark i Skien.

Fant penger i kakebokser

I snart ett år har hun og de andre frivillige holdt på hemmeligheten om den store arven de fikk da en eldre kvinne fra Skien døde.

– Hun var en katteglad dame uten livsarvinger, som ville det beste for dyra. Vi fikk nyheten litt før jul og jeg fortalte det til de frivillige på julaften. Det var den største julegaven vi kunne få, sier Kongsro.

BETYR MYE: Arven har mye å si for stiftelsen Redd dyra Telemark, forteller leder Nina Kongsro. Foto: Lise Valbø Rønningen

Skienskvinnen testamenterte leiligheten, penger og aksjer til Redd dyra.

Det viste seg å bli mye til sammen. Faktisk svært mye.

– De som skulle rydde leiligheten fant sedler i glasskrukker og kakebokser på loftet og rundt i huset. Totalsummen ble på cirka fire millioner da leiligheten og aksjene var solgt. Det er enormt mye mer enn vi kunne drømme om å få, sier hun.

Bekymret for givergleden

Hun og de andre i styret er nesten overrasket over at nyheten ikke har kommet ut før nå.

– Det var vel et tidsspørsmål, og vi har nesten ventet på at en journalist skulle ringe, smiler Anne Grete Christensen og Siv Tangen, som begge er styremedlemmer i Redd Dyra.

BYGGER UT: Anne Grete Christensen (fra venstre), Siv Tangen og Nina Kongsro foran lokalene i Skien. Nå skal de bygge et eget behandlingsrom for kattene. Foto: Lise Valbø Rønningen

Gleden over arven har derimot også en bakside for de frivillige hos Redd dyra. Nå er de bekymret for at givergleden til folk stopper opp når nyheten om arven kommer ut.

Pengene betyr nemlig enormt mye for dem og ikke minst dyrene.

Har ansatt veterinær

– Vi er en stiftelse som ikke får offentlig støtte og er helt avhengig av gaver og frivillige. Før fikk vi støtte fra Mattilsynet, men nå er det også borte. Pengegaver og grasrotandelen betyr alt for kattene våre. Vi er livredde for at folk skal slutte å støtte oss. Det kan bety kroken på døra for oss, sier de.

Redd dyra fikk pengene etter arven utbetalt før sommerferien. Planen er klar for hva de skal brukes til.

– Vi skal bygge et eget behandlingsrom og har ansatt en veterinær i 50 prosent stilling. Vi har veterinærutgifter på cirka 1,5 millioner i året og dette blir en mye bedre løsning for både dyra og oss, sier Kongsro.