• Politiet var i kontakt med de involverte tidligere søndag kveld i forbindelse med det som angivelig var en mindre uoverenstemmelse. Noen timer senere kunne politiet melde om drap.

• Klokken 00.30- tiden natt til mandag fikk politiet melding om en alvorlig hendelse på adressen i Porsgrunn og rykket ut.

• En mann ble sendt til sykehus, men mannens liv ikke sto til redde.

• En mann ble pågrepet kort tid etterpå og siktet for drap. Politiet bekrefter at det er en relasjon mellom avdøde og siktede.

• Både siktede og den drepte er ungdommer over 18 år.

• Politiet bekrefter at de har kontroll på det de antar er drapsgjenstanden, og at dette ikke er et skytevåpen.

• Politiet foretar taktiske og tekniske undersøkelser mandag, samt vitneavhør.

Politiet opplyser at de kommer med en ny pressemelding mandag formiddag.