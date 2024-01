– Skogheim gartneri er borte nå. Der er det lenge til det er noe igjen, sier Ole Martin Hodnebrog onsdag ettermiddag.

Nå gjør han det han kan for å redde drivhuset og butikken på Dømmesmoen. Om noen vil komme med en spade og hjelpe, ønsker han de hjertelig velkommen.

– Jeg gjør alt jeg kan for at det skal gå bra. Jeg har et håp, og det ser lysere ut nå, synes Hodnebrog.

Jobber på: Det er tøffe døgn for Ole Martin Hodnebrog på Hageland. Foto: Fredrik Bjørklund

For å få unna noe av snøen på taket har de kuttet hull i plater for å ta snøen inn.

– Vi prøver det nå, sier han.

Skummelt

Butikken langs Opplandsveien består av drivhus som står mot hverandre, på taket ligger snøen en meter høy.

– Det er skummelt å holde på. Men jeg følger jo med på bæringen, så lenge trykket er rett ned er det greit. Vi skuffer hele tiden. Vi er tre mann, og noen kommer og hjelper. Det er hyggelig, sier Hodnebrog

Han mener at det tryggeste stedet akkurat nå er å være på taket.

– Nå må jeg bare stå løpet ut og slappe av når det er over. Det jeg trenger nå er noen med spade, som kan hjelpe, sier han.

Butikken er på 1800 kvadratmeter, og er nesten like stor som den som kollapset på Moy.

– Her er det kanalplater, det er en annen konstruksjon, forklarer han.

Tøff jobb

Det er en jobb å holde unna snøen. Denne gangen er det tøffere enn ellers.

– Vanligvis tiner vi snøen som er på taket, men vi klarte ikke å holde tritt denne gangen, sa Hodnebrog sent tirsdag kveld.

Da hadde selve butikken, på 2000 kvadratmeter, kollapset.

– Noe skjedde natt til i dag, men den siste delen skjedde nå i kveld. Det er bra at det ikke var noen i lokalet da det skjedde, sa Hodnebrog.