– Skattepengene har kommet løpende inn på konto til de som leverte skattemeldingen sin innen fristen. De fleste får skatteoppgjøret mellom april og juni, mens noen må vente til høsten, sier Ernst Arne Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten.

Flere enn i fjor på samme tid

I år blir ble de første skattemeldingene sendt ut 7. mars. Etter overgangen til den nye skattemeldingen i 2020, har også oppgjøret blitt utbetalt fortløpende.

Larsen forteller at de har utbetalt mer på samme tidspunkt i år, sammenlignet med i fjor.

– Tallene viser at over 1,6 millioner så langt har fått skatteoppgjøret sitt, noe som er 160 000 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Til sammen er det utbetalt over 20 milliarder kroner i skatt til gode, noe som er 5 milliarder kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor, sier han.

Ikke fått? Dette kan være årsaken

Samtidig er det også mange som fortsatt ikke har fått dem, og det kan det være flere årsaker til:

– Hvis du har levert skattemeldingen, men likevel ikke har fått ditt skatteoppgjør, kan det for eksempel skyldes at du har gjort mange endringer eller lagt til vedlegg som Skatteetaten må kontrollere, at du ikke har oppgitt alle nødvendige opplysninger eller at du er tatt ut til tilfeldig kontroll, sier Larsen.

At utbetalingen uteblir kan også skyldes at du de blir brukt til å betale inn penger du skylder:

– Skattepengene blir utbetalt kort tid etter at skatteoppgjøret er klart, men det kan likevel hende at du ikke har fått utbetalt skattepengene. Det gjelder spesielt hvis du skylder penger til stat og/eller kommune. Skattepenger du har til gode kan da bli brukt til å betale ned på det du skylder, sier han.