– Hvis jeg ikke hadde fulgt magefølelsen kunne vi ha mistet jenta vår

Trebarnsmoren Monela Hasanaj (29) fra Skien opplevde at helsevesenet ikke tok henne på alvor da datteren (4) ble akutt syk. De ble sendt hjem fra fastlege og legevakt med beskjed om at det kun var et magevirus. Den riktige diagnosen var langt mer alvorlig.