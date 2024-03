Det kom fram på en pressekonferanse på torsdag.

Ifølge sentralbanksjefen Ida Wolden Baches har de besluttet å beholde renta slik som den er, altså på 4,5 prosent.

Renta vil fortsette å ligge på dette nivået en god stund til, ifølge Norges Bank.

Det betyr at boliglånet ditt verken blir dyrere eller billigere de neste månedene.

– Prisveksten er klart over målet vårt. Høy og variabel prisvekst har store kostnader for samfunnet. Ofte er det de med dårligst råd som rammes hardest når prisene stiger raskt og uventet, skriver Norges Bank i pressemeldingen.

Renta har over den siste tiden økt og økt. Spørsmålet har vært når Norges Bank vil snu. Og om renta skal ned igjen. Det kan ta sin tid.

– De siste årene har vi hevet renten mye for å få bukt med den høye prisveksten. Vi ser at renteøkningene virker. Prisveksten avtar, og økonomien kjøler seg ned, skriver Norges Bank.

Norges Bank mener altså at tida ikke er moden for å senke renta. Tallknuserne mener rentesenking kan føre til at prisveksten øker, og at kronen svekker seg.

Flere sjefsøkonomer sier til E24 at de tror rentetoppen nå er nådd.