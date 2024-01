Familien forteller om dødsfallet i dødsannonsen som ble publisert denne uka. Ulykken skjedde i Seattle i USA fredag 12. januar. 31-åringen skal ha blitt påkjørt.

Monique ble født i USA, men flyttet til Brevik da hun var fem år gammel og senere også til Skien. I 2018 flyttet hun tilbake USA. Monique hadde både norsk og amerikansk statsborgerskap.

Varden har vært i kontakt med Moniques stebror, Simen Børven. Han tar et rørende farvel med Monique i et minneord publisert på hennes minneside:

«Monique var søsteren min gjennom store deler av livet vårt. Det er ekstremt tøft å ta farvel med et menneske man har hatt så nært til seg, i gode og onde tider. Aller mest i gode tider, heldigvis. Takk for at du lot meg komme så nær til den du var. Takk for at du lot meg få være storebroren din. Jeg savner deg hele tiden Sov godt, lillesøster», skriver stebroren.

– Glad og lettsindig

Simen ønsker at Varden skal gjengi minneordet han har skrevet om stesøsteren. Han forteller Monique hadde en fantastisk sans for humor.

– Hun var rask til å spille teite leker som man fant på der og da. Hun var kjent som en glad og lettsindig jente, sier Simen.

Hun hadde familie i Seattle. Mens Monique befant seg i USA hadde hun forskjellige jobber. Simen, som er musiker, forteller at han fikk tilbringe tid med henne i USA da hun ble med ham og bandet Leprous på turné i statene.

– Hun hoppet på bussen og ble kjent med alle oss i bandet i løpet av de ti dagene hun var med.

En kunstnersjel

Han forteller at stesøsteren elsket musikk, og beskriver henne som en kunstnersjel.

– Hun var kunstnerisk og kreativ. Veldig flink til å male og tegne, sier Simen.