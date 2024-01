Årsaken var at politiet sendte ut test av «Nødvarsel på mobil» for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel, og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Sivilforsvaret testet samtidig tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon» i sine sirener over hele landet.

78 prosent i juni

En tilsvarende test ble også gjort i juni i fjor, og da fikk 78 prosent av befolkningen varselet på mobilen.

Vi vet foreløpig ikke hvor mange som mottok testen denne gangen, men dersom du var en av dem, kan årsaken være at mobilen ikke var oppdatert.

På nødvarsel.no står det nemlig at alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge, og som er koblet på 4G/5G, kan motta testen. Dersom du ikke har den nyeste programvaren fra operatøren, kan det oppstå problemer.

– Husk å oppdatere telefonen din, slik at du har den nyeste programvaren fra operatøren din. Hvis du ikke har en oppdatert telefon kan det hende du ikke mottar testen, skriver de på sine nettsider.

Denne meldinga mottok mange på mobiltelefonen sin onsdag.

Disse enhetene mottar

Disse enhetene kan motta Nødvarsel, ifølge nødvarsel.no:

Android-telefoner med operativsystem Android 11 eller nyere, samt Google play-oppdateringer fra mars 2023 eller nyere.

Smartklokker og telefoner som har Android GO støttes fra Android 13 og nyere

Apple-telefoner som er iPhone 8 eller nyere, og som er oppdatert med iOS 16.2 eller nyere.

Apple Watch som er oppdatert med watchOS 9.2 eller nyere.

Smartklokker som bruker wearOS

Flymodus?

En annen årsak til at du ikke hørte nødvarselet, kan være fordi du hadde telefonen din i flymodus.

– Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter klokken 12 den 10. januar. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt, står det på nodvarsel.no

Var godt forberedt

Klokka 12 ulte det høyt fra de mange mobilene som mottok varselet. På Herkules tok de aller fleste den høye alarmen med fatning.

– Jeg har hørt om det på nyhetene i hele dag, så jeg har vært forberedt på at det skulle skje, sier Roar Tollefsen.