Etter en relativt kjølig og vindfull april måned, fikk vi onsdag en knallstart på den siste vårmåneden i Telemark.

Vakthavende statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga, sier at værvarselet for de kommende dagene i vårt område ligner mer på et varsel for juli og august enn for mai.

– Det ser ut til at vi er kommet inn i en skikkelig godværsperiode. Det er et høytrykk som har truffet den sørlige landsdelen nå som gir mye sol, lite skyer og høye temperaturer. De første par dagene nå kan det fort bli litt vind langs kysten, men inn mot helgen vil den løye.

– Prognosene ser bare bedre og bedre ut, sier Haga.

Vinden løyer - tempen stiger

Han sier at det er et lavtrykk sørover i Europa som har sørget for en kjølig vind de siste ukene, men at dette er i ferd med å svekkes.

– Når vinden løyer, stiger også temperaturene. Det er allerede i dag temperaturer mellom 15 og 20 grader flere steder i Telemark - men det er enda bedre ting i vente, sier meteorologen.

Peker på lørdag som «vinneren»

Det er ventet at lørdagen får det aller beste været.

– Det blir nok dagen som i denne omgang får mest sol og blir varmest. Det er nok ikke umulig at vi ser temperaturer på 23–24 plussgrader i løpet av lørdag, men også søndag ser ut til å bli varm og fin, sier Haga som legger til at det trolig vil bli aller varmest i de sørlige delene av Telemark som ligger litt inn fra kysten. I fjellet ser det også ut til å bli fine dager med temperaturer opp mot rundt rundt 10 plussgrader på det meste i de høyestliggende områdene.

Han legger til at det er for tidlig å si noe om hvor lenge varmen vil holde seg.

– Like varmt som i helgen blir det nok ikke så lenge, men det vil holde seg ganske bra. Uansett er dette maiværet en stor endring fra den kalde aprilmåneden, sier meteorologen.