SamYang Ramen Carbonara Buldak ble importert til Belgia og deretter distribuert til flere land, blant annet Norge. Produktet er solgt via Yerba Mate Norway AS, og videresolgt til flere dagligvarebutikker i Norge.

– Årsaken til at produktet trekkes tilbake er manglende veterinær grensekontroll ved import til EU/EØS-fellesskapet. Animalske produkter og produkter med innhold av animalske ingredienser skal kontrolleres av grenseveterinær ved import til fellesskapet, for å sikre at produktet tilfredsstiller kravene til import, står det i pressemeldingen.

Importør opplyser om at forbrukere som har kjøpt produktet, kan kaste det.