Strålende solskinn og temperaturer godt oppe på 20-tallet har preget maihelgen, og statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt, sier at været for Telemarks del ser ut til å fortsette i samme spor.

– Nei, det blir ikke de store endringene inn i uka som kommer. Både tirsdag og torsdag ser ut til å bli veldig flotte og fine, mye sol og temperaturer som fort kan bikke 25 grader, sier Sarchosidis.

Regnskyll

Men selv om uka starter bra, er det mørkere skyer i horisonten.

– Utpå onsdagen kan det fort bli litt mer vind langs kysten. Og det er også fare for noen ettermiddags og kveldsbyger. Både torsdag og fredag ser også ut til å kunne bli preget av byger. Og det er mulig at det blir noen tordenskrall i bygene, noe som ikke er helt uvanlig når det er så varmt, sier meteorologen.

Fortsatt stor brannfare

Med sommervarme i over en uke allerede er det blitt svært tørt i skog og mark, noe som sørger for stor brannfare. Sarchosidis sier at nedbøren neppe vil ha en stor effekt på denne.

– Det er ikke så store mengdene som vil komme. Det må nok komme en mer langvarig nedbørsperiode før det har noe å si. Men noen blomster setter sikkert pris på en dusj, sier han.

Den kommende helgen kan fort bli nok en strålende helg værmessig.

– Prognosene ser veldig bra ut for Telemarks del, men vi får se om det blir noen endringer i løpet av uka, sier Sarchosidis.