– Det er aldri et godt tegn å høre et «dunk» når du sitter i en bil inne i en bilvask, forteller Elias Selim Bystrøm.

Bilen rista

Han mener det har vært ulyder i vaskehallen på Herøya i Porsgrunn tidligere, men tirsdag sist uke var «dunket» mer kontant og fikk bilen til å riste.

Da han kjørte ut oppdaget han tydelige striper i lakken på bilen, ved panseret, luka til bagasjerommet, bakre støtfanger, høyre bremselys, lakk ved drivstofftanken og ramma rundt skiltnummer.

Bystrøm mener at ripene som har blitt påført skiltnummeret viser at det er børsten i vaskehallen som er årsaken, siden skiltet er godt innfelt i bilens karosseri.

Striper: Mercedesen hadde fått flere striper i lakken etter det ublide møtet med vaskehallen. Foto: Filip Wennerød

Wash World har over hundre vaskehaller i Norge, og sier på sin hjemmeside at de var de første i Norden som innførte abonnement med ubegrenset bilvask. Sist torsdag kunne NRK melde om klagestorm mot selskapet.

NRK fortalte historien til Sondre Aleksandersen, som anslo skader på rundt 40.000 kroner på morens bil, etter at han hadde vasket den hos Wash World.

– Det var min kone som viste meg den historien hos NRK, og jeg forstod at det var flere som hadde opplevd noe lignende hos Wash World. Da vi snakket om det, fortalte min datter at hun også hadde hørt ulyder i vaskehallen på Herøya, forteller Bystrøm.

Dårlig stemning

Den uheldige bileieren har fremdeles ikke hørt noe fra Wash World.

– Jeg er ikke så opptatt av min egen bil, som er en 2010-modell Mercedes. Den er egentlig ødelagt, men jeg vurderer å spraye den med lakk slik at den ikke ser så ille ut, sier Bystrøm.

Han tok med Varden til vaskehallen på Herøya mandag. Der kjørte han gjennom vaskeprogrammet på nytt, men denne gangen kom det ikke noen dunk fra hallen.

– Jeg vet ikke om Wash World har hatt folk her i helgen for å reparere hallen, etter at jeg sendte inn klagen sist uke. Jeg mener uansett at de burde stengt hallene sine, til de har funnet ut hva som er problemet og fått reparert det.

Han frykter at bilvasken på Herøya kan skape dårlig stemning i familiene.

– Jeg tenker at det ikke er hyggelig å komme hjem til familiemedlemmer og fortelle at hele bilen er oppskrapet. Da kan det bli amper stemning, om noen tror at det er deres feil.

Nå har både han og datteren sagt opp sine abonnement hos Wash World, og har ingen planer om å bruke deres maskiner igjen.

Ingen erstatning

Etter at vi har snakket med Nystrøm og bedt om kommentar fra Wash World, fikk Nystrøm en melding fra Magnus Skakke Jørgensen i Van Ameyde Denmark Aps, som sier at det er de som vurderer mulige erstatningskrav.

Han skriver at Wash World gjør alt for å unngå skader på biler som vaskes, og har et system som overvåker alle vaskeroboter.

– Den aktuelle dagen ble det ikke funnet fremmedlegemer i vaskebørstene, og det ble ikke rapportert om andre vaskeskader i denne vaskehallen samme dag, skiver Jørgensen, og konkluderer med at de ikke vil betale ut erstatning.

– Ikke unormalt

«Vi bruker kameraovervåkning både inne og ute ved alle våre vaskehaller, noe som gir oss ganske solid dokumentasjon på, om det er snakk om en skade som våre maskiner har påført eller ikke. Det er ikke unormalt, at man, når man vasker bilen sin merker et lille rykk i bilen, når hjulbørstene vasker dekk og felg. Det har vi alle nokk opplevd. Jo mere skjevt bilen står parkert i hallen, des mer merker du ofte dette bump. Det er dog ikke noe der skal sette spor på verken bil, dekk eller felg», skriver Wash World-manager for Norge og Sverige, Michael Rask, i en e-post til Varden.

Han beklager at han ikke kan kommentere enkelttilfeller.

– Vi ville i denne og andre saker ha vært hjulpet, hvis ikke dette var tilfellet, men reglene er naturligvis til for å bli fulgt.

Likevel skriver han at han registrerer at Elias Selim Bystrøm brukte vaskehallen på Herøya mandag.

«Vi er glade for at kunden, som har kontaktet deg, tross alt på tross av påstått skade vasket på nytt hos oss igjen etter seks dager. Jeg bekrefte, at vi ikke i dette tidsrom ikke har hatt reperasjon på vores maskiner», skriver Rask, og legger til at:

«Vi ser dessverre en tendens til, at noen mennesker tror, at saksbehandlingstid eller utfall av saker kan påvirkes ved å kontakte aviser eller legge post på de sosiale medier. Det er ikke tilfellet».