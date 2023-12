– Det er et sjokk for meg, og jeg trodde ikke jeg skulle tape totalt. Det er vanskelig å forstå at systemet kan være sånn, og jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg betaler jo for et hus jeg ikke tør å bo i, sier Backe til Varden.

Nylig kom den nedslående dommen hvor hun tapte rettssaken mot kommunen og ble idømt å betale kommunens sakskostnader på 71.400 kroner.

I sju år har hun opplevd det hun selv betegner som «terrorisering» av naboen som bor i en kommunal bolig ved siden av henne.

Backe har blant annet fortalt om episoder hvor naboen har vært utagerende, aggressiv, truet henne og knust inngangsdøra hennes.

I tillegg skal han ha blottet seg i nabolaget, og blitt observert utføre «upassende seksuelle handlinger» på seg selv i gata.

Hun har gjort flere forsøk på å få kommunen til å kaste ut leieboeren, som også i perioder har blitt ilagt besøksforbud av politiet etter hendelser rettet mot henne.

Samtidig har straffesakene mot ham blitt henlagt, fordi han ikke er strafferettslig tilregnelig.

En periode vurderte kommunen å løse situasjonen ved å kjøpe boligen hennes uten at det ble noe av.

Søksmål

Situasjonen har gjort at hun har vært livredd for å bo hjemme, og i lengre perioder har hun bodd hos moren i Vestfold.

Hun gikk til søksmål mot kommunen hvor hun krevde inntil 500.000 kroner i erstatning.

Dette gjorde hun fordi hun mente at kommunens plassering av leieboeren der har gjort boligen hennes mindre verdt, og fordi hun ville prøve saken for retten.

– Jeg ville ikke at andre skal utsettes for samme belastninger som meg. Selv om en erstatning ville avhjulpet situasjonen, var hovedpoenget likevel å sette fokus på tolkning av hva som skal måtte tåles i naboforhold og for å sette grenser, sier hun.

Hun har også forsøkt å selge huset, og fikk en prisantydning på 2,8 millioner kroner, men avslo et bud på 2,6 millioner kroner, og mente at kommunen derfor ble erstatningspliktig.

– Sett i ettertid burde jeg sikkert takket ja til det tilbudet for å komme meg videre. Men jeg visste jo ikke at det skulle bli sånn, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal bli straffet, sier hun.

Ayla Backe forteller at hun ikke har bestemt seg for om hun skal anke eller ikke. Foto: Fredrik Pedersen

Ikke gjort noe galt

Kommunen på sin side mener de ikke har gjort noe galt, og har både gitt leieboeren en skriftlig advarsel, og tilbudt han et nytt sted å bo ved tre anledninger, hvor leieboeren har takket nei.

Selv om leieboeren er blitt vurdert til å ikke være strafferettslig tilregnelig, har vedkommende samtykkekompetanse, derfor kan han heller ikke tvinges til å flytte ut.

De mener at vilkårene for å kaste ham ut ikke er oppfylt, og peker på at det er politiets oppgave å håndtere situasjonen dersom leietakerens atferd er av straffbar karakter.

Frifunnet

Retten er enig i at det Backe har blitt utsatt for av kommunens leietaker er «til psykisk ulempe for henne», men de finner det ikke sannsynlig at de samme forholdene er til «skade» for hennes eiendom.

Dommerfullmektig, Mahinthan Alonso Markandu, ga derfor kommunen full frifinnelse.

«Ulempene er etter rettens syn ikke vesentlig større eller annerledes enn det som kan forventes i andre strøk der det ligger kommunale boliger», skriver Markandu.

Samtidig mener dommerfullmektig at Backe har et ansvar å gjøre nødvendige undersøkelser av nærområdet ved kjøp av bolig.

«Når Backe som her med åpne øyne har flyttet inn i et boligområde allerede bestående av flere kommunale boliger, er hun selv den nærmeste til å bære risikoen for de følger naboskapet kommer til å medføre» heter det i dommen.

Det mener Backe er totalt feil.

– Jeg skjønner ikke hva jeg kunne gjort annerledes. Jeg spurte både megler og selger, uten at det ble opplyst om noe spesielt. Jeg hadde bodd i Sverige i ti år før jeg kom til Brevik, og hadde ikke kjennskap til det her. Hadde jeg visst det jeg vet nå, hadde jeg jo aldri kjøpt det huset, sier Backe.

Hun sier at hun ikke har bestemt seg for om hun skal anke eller ikke, men er klar på at det er en svært krevende situasjon å stå i.

– Denne dommen betyr jo at hvem som helst kan risikere å få en slik nabo, uten at man har mulighet til å gjøre noe. Jeg skjønner ikke hvor langt det må gå, og det er noe galt med hele systemet når disse handlingene ikke får konsekvenser. Kommunen har jo også et ansvar for å sørge for tryggheten til alle innbyggerne, også meg, sier hun.