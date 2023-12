Det kommer frem i en ny undersøkelse utført av Opinion for Frelsesarmeen.

– Det er trist å lese at det er så mange som svarer at julen blir vanskeligere i år og at det også vil gå utover barna. Dette samsvarer med det vi hører fra de mange tusen som nå ber oss om hjelp til jul. I hovedsak hjelp til mat, men også gaver og felleskap, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad.

Foreldrene som svarer at jula blir vanskelig vil blant annet droppe besøk til familie og venner, hoppe over måltider og flere må be om økonomisk hjelp.

– 43 prosent av de som svarer at jula blir vanskelig mener barna vil merke dette. Vi har lenge sett en negativ utvikling også i våre matkøer, med stadig flere barnefamilier, sier Herikstad.

Dropper familiebesøk

Dette svarer barnefamiliene om hvordan jula blir annerledes:

10 prosent hopper over måltider i jula

13 prosent må spørre familie og venner om økonomisk hjelp

27 prosent vil være mindre sosiale i jula

29 prosent dropper reise til familie og venner i jula

1 av 20 foreldre svarer at de har oppsøkt eller vil oppsøke ideelle organisasjoner for hjelp til jul – mange kommer til Frelsesarmeen.

– At det er større behov for hjelp til jul er noe vi også merker på de rundt 70 stedene landet rundt der vi deler ut julehjelp. Mange steder deler vi ut langt mer enn i fjor. De fleste stedene må folk søke om hjelp og i søknadene oppgis det mange beintøffe personlige historier som gjør vondt å lese, sier Herikstad.

Økonomien rakner

Frelsesarmeen har satt ut julegrytene for 123. gang landet rundt og har ropt varsko om at økonomien rakner for flere og flere.

– Frelsesarmeen opplevde i fjor en rekordstor økning i våre matkøer og i hjelp til jul. Vi trodde det var ekstraordinært, vi håpte vi nådde toppen, men dessverre har køene og behovet blitt enda større i 2023. Vi opplever en nød som vi er redd for at vil bite seg fast og vare lenge, sa Elin Herikstad tidligere i desember.

Juleundersøkelsen fra Opinion er utført for Frelsesarmeen blant et landsrepresentativt utvalg på 1005 i desember.