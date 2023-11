Torsdag denne uken hadde overføringstjenesten problemer og folk som vippset fikk seg kanskje en overraskelse. Blant annet opplevde brukere at penger var blitt trukket dobbelt. Kommunikasjonssjef i Vipps kunne da berolige med at pengene ikke var borte men at det var snakk om en teknisk feil.

Nå er det igjen problemer for appen.

Det melder Dinside.no.

Vipps bekrefter også dette overfor nettstedet.

– Dessverre har det også vært noen utfordringer med bankenes infrastruktur som har ført til problemer med noen overføringer, skriver pressekontakt i Vipps, Caroline Lunde, til DinSide.

Hun opplyser at pengene ikke er borte, og at problemet ikke ligger hos dem. Og råder videre folk til å ta kontakt med banken.

Det er hos TietoEvry at problemet ligger.

– Vi har en forsinkelse i et oppgjør for en pulje straksbetalinger som ble gjennomført i går ettermiddag. Dette gjelder betalinger som ble gjennomført mellom cirka 13:30 og 15:30 i går, bekrefter Geir Remman, pressekontakt i TietoEvry til Dinside.

Han beklager forsinkelsene.