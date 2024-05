Kjære alle sammen

For en ære å få stå her foran så utrolig mange glade og flotte folk – hvor i all verden er alle dere de 364 andre dagene i året?

For en helt spesiell dag 17. mai er!

Endelig er den her, dagen som vi har lengtet etter..

Med bordekking, stryking av skjorter, bukser som er for lange

og jakker som har blitt for trange

Bilkøer, lukeparkeringer, trengsel, flagg, taler, sang, musikk, tog

og det er alltid enten for kaldt, eller for varmt.. som i dag..

Men heldigvis er det is: softis, saftis, kuleis, kroneis,

det er spis så mye is du bare vil – for 17.mai er vi så glad i!

Det er pølser, lapskaus og snitter, salutter, taler, korps, Øyvind Strand,

og det er kaker: suksessterte, budapestruller, napolenskake, pavlovaer, verdens beste og bløtkaker både med og uten lokk.

Det er Brekkeparken, Ibsenparken, bekransninger, minnemarkering, flere taler, Nasjonalsang og Skienssangen, i hvert fall det ene verset vi nesten kan..

Gnagsår, tunge bunader, trange belter, barns som smiler, barn som griner, krangling, slitne russ, mer is, flere taler og flere tog

Det er barn, ungdom, voksne og eldre, tett i tett, det er

Ja, vi elsker i rødt, hvitt og blått – og russ som er tomme for kort.

Alt dette kan vi takke 17. mai feiringens «far» for, nemlig Henrik Wergeland.

Det er hans fortjeneste at vi går i tog, synger sanger og vaier med det norske flagget i dag.

Vi har jo all grunn til å flagge og feire. Vi er heldige som bor i Norge.

Vi lever i ett fritt land hvor vi har frie valg, ytringsfrihet og likestilling.

Noe vi absolutt bør sette pris på og være stolte av.

Og med alt det vonde og uvirkelig som skjer i verden nå, burde vi også kjenne på takknemlighet.

Men selv om vi lever forholdvis trygt i Norge, så føler likevel mange at livet byr på både utfordringer og usikkerhet.

Vi lever i en hverdag fylt av stress med mange forventninger, og en følelse av å ikke rekke, eller strekke til.

Det er på ingen måte oppløftende å lese om hvor stor del av befolkningen vår, og spesielt unge som sliter med ensomhet, skolevegring, mobbing og psykiske lidelser

Vi vet at pandemien har satt spor i oss..

Tiden vi «holdt sammen ved å holde avstand»..

Nå, noen år senere er det viktigere enn noen gang å holde sammen ved å faktisk være sammen, oppleve sammen – vi trenger kjenne på felleskap, tilhørighet og at vi er en del av noe større

Og akkurat den følelsen kjenner jeg på i dag, på 17.mai – en sjelden følelse av samhold og at hvert menneske jeg møter er en venn.

Et godt, trygt og inkluderende samfunn, starter i hver og en av oss, våre verdier og holdninger, men de påvirkes igjen av hvilke muligheter og tilbud vi har rundt oss, der vi bor.

Kultur gir opplevelser som knytter mennesker sammen i et fellesskap. Dagen i dag er et bevis på at det får vi til. Vi trenger bare mer av det.

Fordi det påvirker både vår mentale og vår fysiske helse

Sammen bidrar kunst og kultur til å gi tilværelsen vår mening og innhold

Ved å se teater, konserter eller være en del av kulturprosjekter og forestillinger oppleves glede, inspirasjon og refleksjon, som bidrar til å berike livene våre.

Barn og unge trenger gode tilbud og miljøer å vokse opp i. Vi trenger både bredde og talentutvikling. Vi trenger kompetanse og frivillighet.

Det er så lett å si at idrett, kunst og kultur er viktig for barn og ungdom, men det er viktig for oss alle, både unge og gamle – både som enkeltpersoner og som samfunn.

Gevinsten ved å være en del av slike miljøer, er så stor – uavhengig av hva du skal drive med videre.

Jeg retter en stor takk til alle frivillige som står på for at vi skal ha gode idretts og kulturtilbud i byen vår – jeg håper dere vet hvor viktige dere er.

Så oppfordrer jeg Skien kommune til å satse videre og enda mer på kultur – for vi trenger det mer enn noen gang.

Men så fantastisk at Skien er syngende kommune – for sang bringer oss sammen, skaper glede, opplevelser og fellesskapsfølelse.

Hva hadde denne dagen vært uten sang?

Heia idrett, kunst og kultur.

Heia tradisjonsrike bunader, festdrakter og skjorter i ulike farger.

La det være en selvfølge at vi skal få elske hvem vi vil, for kjærlighet får vi aldri nok av.

Ytringsfrihet er særs bra, men av og til er det også helt greit, spesielt på sosiale medier, å bare tenke seg litt om.

Jeg tror at hvis vi møter nye ideer, tankesett, endringer, ulikheter med åpnet sinn og raushet – vil det gjøre oss mer beviste, mer inkluderende og aksepterende.

Jeg tror rett og slett at vi blir klokere, livene våre rikere og samfunnet vårt varmere.

Kjære alle sammen: syng, smil - og dans som om ingen ser deg!

Gratulerer så mye med dagen!