«Pedofil»

Dét var overskriften på en rekke lapper som denne uka var blitt hengt opp flere offentlige steder i Skien. Lappene hadde et stort bilde av ansiktet til en mann ved navn Øyvinn Lund, samt adressa hans i Skien.

“Hvis du har vært/eller hatt barn i barnehage siste 35 år gjelder dette deg. Ring politiet for info” heter det videre.

Lappene var å finne byen rundt; på skoler, barnehager, ved Lagmannshøgda, Skagerak arena og Menstad, for å nevne noe.

Disse lappene var hengt flere steder i Skien onsdag.

– Dette er ren ondskap, og har ikke rot i virkeligheten. Tenk hvis noen tror noe sånt om meg, sier 71 år gamle Øyvinn Lund når han tar imot Varden på slektsgården i Gjerpensdalen i Skien.

Her bor den gamle Senterparti-mannen og bondelagslederen sammen med ektefellen Liv Enger. Nå er han pensjonert og driver med land- og skogbruk på gården.

På stuebordet står en gave fra omtenksomme venner som vil vise omsorg for dem.

Gave fra omtenksomme venner. Foto: Fredrik Pedersen

Paret er tydelig preget, slitne av en situasjon som fortsetter å eskalere og som er årsaken til at Øyvinn har gått med voldsalarm de tre siste årene.

Nå er han redd for at fremmede skal tro at han er en overgriper. Og han tror han vet hvem som står bak, for det er én person som har lagt ham for hat og kalt ham «pedofil» tidligere.

Ekteparet i hjemmet sitt på gården i Skien. Foto: Fredrik Pedersen

Varden oppsøkte Øyvinn Lund da vi oppdaget lappene. Vi sjekket også med tingretten om det fantes noen straffehistorikk på Lund. Han er ikke dømt for noen ting. Snarere tvert imot. Dommerfullmektig Adrian Lillefjære, som i fjor behandlet en sak hvor Lund var fornærmet, har også blitt presentert for anklager som at Øyvinn Lund er pedofil, at telemarkspolitiet jobber for ham og at han og kona Liv selger seksuelle tjenester til politiet i Telemark.

– Totalt uholdbare, udokumenterte påstander og det er ingenting som tyder på at dette er tilfellet, skriver Lillefjære i dommen fra 2023.

Lunds bistandsadvokat, Lill Kristin Nilsen, ser alvorlig på at det nå er hengt opp lapper med tilsvarende påstander.

– Dette er svært alvorlig for min klient. Han står på mange måter rettsløs mot grove og alvorlige beskyldninger som fremsettes i det offentlige rom. Jeg kan ikke forestille meg en verre anklage å ha hengende ved seg, sier hun.

Forholdet mellom Øyvinn Lund og naboen ble ødelagt etter en alvorlig hendelse i 2012. Foto: Fredrik Pedersen

Fredag bisto hun Lund i et rettsmøte hvor han nok en gang er fornærmet i saken. Da samtykket en mann i 50-årene til at besøksforbudet han har fått mot Lund, forlenges. Lund er også fornærmet i en sak som skal opp i tingretten neste uke. Da sitter den samme mannen på tiltalebenken, for å ha brutt besøksforbudet mot Lund og nektet å betale et forelegg.

Mannen har advokat Marius Haugstoga som sin forsvarer. Han ønsker ikke å kommentere saken, utover at han ikke er kjent med lappene som er hengt opp. Under rettsmøtet fredag nektet mannen i 50-årene for at han står bak lappene som er hengt opp.

– Det er ikke noe jeg kjenner til. Jeg har ikke sett det, og vet ikke hva du snakker om, svarte mannen, som også under dette møtet framsatte en rekke alvorlige og udokumenterte påstander om Lund.

Lund og mannen i 50-årene bor i nærheten av hverandre, og trakasseringen startet etter en alvorlig hendelse i 2012. Da ble mannen dømt for å ha truet en tenåringsgutt i lokalmiljøet med våpen, en sak Lund reagerte kraftig på og som skal være årsaken til at han ble lagt for hat.

I 2021 ble mannen igjen dømt, da for å ha angrepet Lund med en motorsag mens han kjørte traktor og for å ha viftet med øks mot ham. Mens han var ilagt besøksforbud mot Lund, oppsøkte han eiendommen og kastet glassflasker mot ham. Også dette er han dømt for.

Dommerfullmektig Adrian Lillefjære skriver i den siste dommen fra 2023 at:

«Den tiltalte har fremsatt en rekke anførsler og påstander i anledning saken. Han har i svært liten grad fortalt seg om selve hendelsesforløpet, og heller fokusert på andre forhold. Flesteparten av disse forholdene er knyttet til den fornærmede sin person, og er fremsatt for å undergrave troverdigheten til Lund»

Foto: Fredrik Pedersen

Liv forteller at også hun blir utsatt for trakassering av mannen. Blant annet skal hun ha fått ropt etter seg «Din forbanna hore» og «Jeg skal revne fitta di» når hun går tur med hunden.

Øyvinn Lund viser fram voldsalarmen han har fått fra politiet, og som har blitt en normal del av hverdagen. Han har utløst den før. Da har politiet kommet, og de har bevæpnet seg til utrykningene hjem til mannen.

Foto: Fredrik Pedersen

– Jeg føler meg godt ivaretatt av både politiet og rettssystemet. Men jeg opplever det som urettferdig at jeg skal ha det som dette, sier Lund og tilføyer:

– Jeg er mest redd for at noe skal skje med Liv.

– Får du ikke lyst til å flytte?

– Nei, det kommer vi aldri til å gjøre, sier han bestemt.

Varden har ved flere anledninger omtalt mannen i 50-årene, blant annet en væpnet politiaksjon i boligens hans.

Politiet ble varslet om lappene onsdag. Det har ikke lyktes Varden å få påtaleansvarlig i saken, Lena Kristiansen, til å kommentere saken.