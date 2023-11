Folk som har vippset torsdag, kan ha fått seg en liten overraskelse.

– Vi har fått meldinger fra kunder om at de har blitt trukket dobbelt. Pengene er ikke borte, understreker kommunikasjonssjef Caroline Lunde i Vipps, til VG.

«Dobbel-betalingen» skjer på grunn av en teknisk feil hos selskapet TietoEvry.

– Vi har en teknisk feil der noen brukere har gjennomført en straksbetaling i Vipps, og på grunn av denne feilen har det blitt opplevd som at den har blitt reservert to ganger. Det er bare en teknisk feil som gjør at det kan se sånn ut, forklarer pressekontakt Geir Remman i Tietoevry.

Han forteller at de jobber på spreng, og at feilen blir korrigert i løpet av dagen.