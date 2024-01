Massemorderen Anders Behring Breivik hadde en fast besøksvenn i fengselet i over ni når. Mannen det er snakk om er Tormod Klovning som er bosatt i Skien.

Sjokkbeskjed

I tolv og et halvt år har Behring Brevik sittet isolert og har minimal kontakt med andre innsatte, men får ha kontakt og fellesskap med ansatte i fengsel. Breivik har saksøkt staten for det han mener er brudd på menneskerettigheter på grunn av isolasjonen, skriver Nettavisen som følger rettssaken.

I mars 2023 kom sjokkbeskjeden. Terroristen ringte Klovning på telefon fra fengselet og meddelte at han ikke lenger ønsket å ha noen relasjon til ham.

– Etter ni år var det overraskende for meg at han gjorde slutt på relasjonen. Han gjorde det på telefon og refererte til at han var blitt trakassert av meg. Han refererte også til en paragraf i arbeidsmiljøloven som jeg ikke kjente meg igjen i. Det var veldig rart, forklarte Klovning fra vitneboksen, ifølge Nettavisen.

Klovning opplyser til Varden at han ikke ønsker å gi noe intervju utover det han har forklart i retten.

Brøt vennskapet

Klovning er den eneste personen som er offentlig kjent som har vært venn med Breivik siden 2011. Han er utdannet teolog og har jobbet som feltprest i Forsvaret. Han underviser også i etikk og har vært tilknyttet Kriminalomsorgen og fungert som en mentor for radikaliserte innsatte. Nå jobber han som seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

– Breivik sa også på telefonen at det kanskje var noe han kom til å angre på, men at han så seg nødt til å bryte relasjonen. Samtidig åpnet han for at vi kanskje kunne ta opp igjen kontakten. Han sa også at å bryte relasjonen kanskje var det dummeste han hadde gjort. Da svarte jeg at det kanskje ikke var det dummeste…

Behring Brevik forklarte i retten at han åpner for at vennskapet kan fortsette.

– I løpet av de årene skjedde det at jeg ga ham tre ultimatumer. Jeg ba ham om å slutte å sjikanere meg på den måten. Men på slutten virket det som han ga blaffen og da sa han jeg kunne klage til fengselet. Jeg sa til ham at hvis han ikke sjikanerer meg i fremtiden kunne jeg fortsette relasjonen, forklarte Breivik i retten etter å ha fått spørsmål av tingrettsdommer Birgitte Kolrud.