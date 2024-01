– Dette kunne fort gått riktig ille! sier Helge Pedersen.

Han er økonomiansvarlig i Sundjordet idrettsforening, og forteller at dugnadsgjengen dro ut for å rydde banen for snø i forrige uke. Da fikk de seg en skikkelig støkk.

– Du ser det er mye snø her, og når det kommer store maskiner for å skuffe unna de store mengdene kan det være ordentlig skummelt, sier han og peker mot den massive snøhaugen på den ene siden av Frednes idrettsbane i Porsgrunn.

Sammen med Knut Ahlbom advarer han om farene ved farlig lek i snøhauger.

– Jeg synes det var en ekkel opplevelse, og ønsker å advare andre. Vi fikk oss i hvert fall en skikkelig lærepenge, sier Knut om hendelsen på fredag i forrige uke.

Skulle flytte store mengder snø

Hendelsen de refererer til skjedde i halv to-tiden på fredag, da store mengder med snø skulle skuffes unna banen. Knut, som til daglig kjører lastebil, hadde leid en hjullaster for å få unna snøen effektivt.

– Planen var å kjøre store mengder med snø i haugene hvor vi allerede hadde begynt å samle det opp. Da jeg skulle sette i gang så jeg imidlertid en topplue og en skolesekk. Da stoppet jeg opp, sier han.

Knut ropte på de andre som også var til stede for å gjøre dugnadsarbeid på banen, og sammen fant de to gutter som satt og koste seg i en snøhule – akkurat der de nå planla å lempe masse ny snø.

– Det kunne jo gått ordentlig ille! Planen var jo at jeg skulle flytte masse snø til området hvor hula deres var. Da hadde de nok ikke kommet seg ut derfra igjen, sier han.

– Det er viktig at foresatte snakker med barna sine om hvor man ikke bør lage snøhuler og hvorfor man ikke skal gjøre det, sier Helge. Foto: Caroline Tarangen

Sjeleglad for at det gikk bra

Sjåføren er sjeleglad for at han så den lille topplua og agerte umiddelbart.

– Det kan jo være at de hadde hatt den snøhula i flere dager uten av vi hadde lagt merke til det. Vi fikk oss en skikkelig lærepenge, for det var ikke i våre tanker at noen kunne befinne seg der inne, sier han, og forteller at de kommer til å være langt mer observante framover.

Samtidig ønsker både Knut og Helge å advare foreldre og barn om farene ved å grave seg ned i slike huler på offentlige steder.

– Det er viktig at foresatte snakker med barna sine om hvor man ikke bør lage snøhuler, og hvorfor man ikke skal gjøre det, sier Helge.

Farlig: Sondre Aas oppdaget også en farlig plassert snøhule da han var ute med brøytebilen i forrige uke. – Håper foreldre tar en prat med barna sine om hvor farlig det er å lage snøhuler ved veien, sier han. Foto: Sondre Aas

Oppdaget tilfeldigvis en snøhule

Den samme advarselen kommer brøytebilsjåfør Sondre Aas med, etter en hendelse et annet sted i Porsgrunn i forrige uke.

I et Facebook-innlegg som i skrivende stund er delt 412 ganger, ber han foreldre fortelle barna sine om hvor farlige brøytebiler kan være.

– Det var bare flaks at det ikke var noen der, og at jeg oppdaget snøhula før det var for sent, sier han.

Sondre forteller at han var ute og brøytet på oppdrag for kommunen 3. januar, og at han ikke så noe uvanlig da han kjørte den ene retningen i gata. Da han snudde og kjørte den andre veien, oppdaget han imidlertid en liten snøhule.

– Jeg kunne fort ha tettet den igjen, noe som igjen kunne fått store følger, sier han, og håper foreldre tar en prat med barna sine om hvor farlig det er å lage snøhuler ved veien.

– Jeg fikk en ubehagelig følelse i kroppen av at barna har lekt så nær veien, sier han.

Fra den andre siden var det umulig å se at det var en snøhule rett ved veien. Foto: Sondre Aas

Kommunen advarer

I forrige uke gikk også Skien kommune ut med advarsel om å leke i snøhauger og brøytekanter.

– Dessverre har det skjedd ulykker der barn har gravd snøhuler i snøhauger eller brøytekanter. Hvis brøytesjåføren ikke ser barnet, kan det brøytes inne. Vi oppfordrer derfor til at voksne passer på at barn bygger snøhuler på trygge steder utenom offentlig vei, skriver de på egen nettside.

De skriver også at aking ved offentlig vei også kan være svært farlig.

– Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og vi advarer sterkt mot det. Hjelp heller barna med å finne trygge plasser for aking og annen lek, sier de.