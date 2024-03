Nysnø kombinert med islagt rullebane sørget for at Norges hovedflyplass ble helt stengt lørdag morgen. Det skapte følgefeil i mange timer.

15 medlemmer fra Norsjø golfklubb, som hadde reist fra Telemark ved 04.30-tiden lørdag morgen for å rekke SAS-flyet til Alicante i Spania med avgang 09.30, var blant dem som ble rammet, skriver VG.

– Vi begynte å takse, men så var det stopp. De neste tre timene satt vi og ventet i kabinen, sier Gunnar Kleppen i reisefølget til VG. Flyet deres skal ha blitt kansellert i 13-tiden.

Matkupong, men ingen info

Telemarkingen sier videre til VG at køen til informasjonsskranken var 50–60 meter, da de kom av flyet.

– Da vi endelig kom frem, fikk vi en matkupong til hundre kroner. Jeg syntes synd på skrankepersonalet, som heller ikke visste noe som helst, sier Kleppen som er kritisk til kommunikasjonen fra SAS etter at de blant annet satt en time i telefonkø uten å komme gjennom.

SAS beklager forsinkelsene

Pressekontakt i SAS Irena Busic sier til avisen at hun beklager at så mange reisende rammes, og sier at det med så mange kanselleringer og forsinkelser har tatt tid å finne nye flighter og booke om passasjerer.

Reisefølget fra Telemark skal ha fått beskjed om at SAS har satt opp et fly til Alicante søndag morgen.