ADVARER: Statens vegvesen advarer mot denne SMSen. Foto: SKJERMDUMP

– Dersom du mottar en SMS slik som på bildet er SMS-en falsk. Dette er et svindelforsøk og du må ikke åpne linken, sier Ole Grundetjern, som er leder for digital sikkerhet i Statens vegvesen.

Statens vegvesen blir i økende grad brukt som avsender av SMS-er og e-poster i svindelforsøk, står det i pressemeldingen.

Phishing via SMS, såkalt SMiShing, blir stadig mer vanlig. Slike svindelmeldinger inneholder ofte en lenke til en nettside hvor svindlerne prøver å hente privat informasjon, slik som passord, kortinformasjon og personopplysninger.

Gjør dette

– Dessverre er det lite Statens vegvesen kan gjøre for å unngå at kriminelle utgir seg for å være oss, SMS-er fra Statens vegvesen vedrørende ditt kjøretøy vil aldri inneholde en link. står det i pressemeldingen.

– SMS-er fra oss som inneholder link vil alltid føre til våre nettsider og aldri peke til eksterne aktører som eksempelet over, sier Grundetjern.

Et generelt tips er å se nøye på SMS-er og mailer før du klikker på en lenke. Svindlere blir stadig proffere, men som regel har vi aldri en link i SMS fra oss, og om oppfordringen til å gjøre en handling kommer uten sammenheng er det stor grunn til å tro at den er falsk, skriver Statens vegvesen i pressemeldingen.