– Politiet leter etter en mann i 70-årene, som er savnet, meldte politiet like over midnatt natt til lørdag.

Ifølge politiet ble mannen sist sett fredag rundt klokken 18.15.

Det ble først meldt at vedkommende var savnet fra sykehuset i Porsgrunn, men dette ble senere rettet til at mannen er savnet fra samme gate som sykehuset i Porsgrunn.

Politiet ber folk som kan ha sett mannen om å ta kontakt på 02800.

Søkt gjennom natta

Tidlig lørdag morgen opplyser politiet at de gjennom natten har søkt med både politipatruljer, hunder, drone og helikopter, etter mannen.

I tillegg er frivillige med i søket.

– Søket pågår fortsatt, melder politiets operasjonsleder, Ottar Steinstø like før klokken 05:00.

Innsatsleder på stedet, Sondre Dahl, forteller til Varden at mannen skal ha blitt sluppet av ved sykehuset i Porsgrunn, men at elektroniske spor fra telefonen til mannen viser at han kan ha kommet seg til Borgestad.

Det søkes derfor også i dette området, i tillegg til andre steder i Porsgrunn og Skien.

Beskrivelse

Politiet beskriver mannen slik:

Mann i 70 årene. Grå strikkelue, sort jakke med tydelige blå glidelåser, brun/beige bukse, sorte skinnhansker. Savnet i området Porsgrunn / Borgestad / Nensett/ Kjørbekk / Skien.

Mannen skal også ha kort hvitt hår og briller.