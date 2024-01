Varden har i dag ansatt Lena Beathe Arneberg er som nyhetsredaktør og Tom Arne Borgersen som redaktør med ansvar for print og administrasjon.

– Både Lena og Tom Arne har gjort en meget solid og god jobb for Varden gjennom mange år, og jeg er svært glad for at vi har mulighet til å foreta ansettelser i så sentrale posisjoner gjennom intern rekruttering, sier sjefredaktør Tom Erik Thorsen.

Begge tiltrer 1. februar og vil inngå i Vardens ledergruppe fra samme dato.

Ny nyhetsredaktør

Som nyhetsredaktør vil Lena ha det overordnede og praktiske ansvaret for alt innhold i Varden, herunder planlegging og publisering og gjennomføring av Vardens redaksjonelle strategi.

Lena erstatter nåværende nyhetsredaktør Hege Løvdal Gulseth, som har takket ja til nye oppgaver utenfor Varden.

– Få - om noen - i Telemark har bedre journalistisk teft enn Lena. Det er hennes superkraft. Hun har et enestående blikk for hva som er en god Varden-sak og - ikke minst - hvordan den kan løses. Som frontredaktør har hun vært helt sentral i å gjøre Vardens hendelsesjournalistikk til den ledende i vårt dekningsområde. At hun nå får større oppgaver i Varden er helt på sin plass, sier Thorsen.

Lena er utdannet journalist fra Gimlekollen og statsviter fra Universitetet i Oslo. Hun har, foruten erfaring fra Varden siden 2007, også jobbet for NTB og som kommunikasjonsrådgiver i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse før hun ble ansatt som digitalredaktør/frontredaktør i Varden vinteren 2020.

– Lang og omfattende erfaring

Som redaktør med ansvar for print og administrasjon vil Tom Arne ha det overordnede og praktiske ansvaret for Vardens papirutgave, herunder planlegging og produksjon av denne og det administrative ansvaret i Vardens redaksjon.

– Tom Arne har lang og omfattende erfaring i Varden og er stødigheten selv. Han har en helt egen evne til å se journalistikken, menneskene og skape et samspill som får innholdet og sakene til å skinne og folka til å smile.

Tom Arne har, på ulikt vis, vært tilknyttet Varden siden han var 15 år gammel (altså i 36 år) og fast ansatt siden 2009. Han har lang fartstid som lærer, men i Varden har han, i all hovedsak, vært tilknyttet og ansatt på sport. Han har også jobbet mye som vaktsjef før han ble ansatt som nyhetssjef med ansvar for print i februar 2022.

Takker tidligere nyhetsredaktør

– Jeg vil samtidig takke Hege Gulseth for hennes enorme innsats som kulturredaktør og nyhetsredaktør i Varden de siste ti årene. Hege har vært en drivende kraft i utviklingen av Vardens journalistikk og en fantastisk kollega. Jeg og alle vi i Varden ønsker Hege lykke til med nye utfordringer i Telemark fylkeskommune!