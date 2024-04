54-åringen ble funnet død i en bolig. Politiet har siktet en venn (39) av avdøde for drap. 39-åringen er også siktet for drap på sin kjæreste.

– Politiet mener det er informasjon i saken som gjør at man mistenker at Nybråten ble drept av siktede, og politiet har derfor besluttet å sikte mannen i 30-årene for drap, skriver politiet i en pressemelding.

Nybråten ble funnet død 17. juli, 2023. 54-åringens samboer sier til Varden at hun var glad for å få høre hva politiet mener har skjedd, og at det kommer fram.

– Selv om jeg ikke vet helt hva som skjedde, så er det en lettelse å på en måte få vite det, sier samboeren, som synes det er bra at det kommer fram at dødsfallet trolig ikke har handlet om selvforskyldt rus.

– At det ikke var snakk om en overdose, forklarer hun.

– Hadde et tøft liv

Hun forteller at de var sammen i et halvannet år, og at Nybråten påvirket datteren hennes på en positiv måte.

– Stig hadde et tøft liv, men han snudde om på livet sitt for meg og barnet mitt, sier kvinnen, som forteller at barnet hennes fikk god kontakt med Nybråten.

– Hen blomstret når Stig kom inn i livet vårt.

Den andre drapssaken hvor den fengslede 39-åringen er siktet, skjedde året før Nybråten ble funnet død. En 28 år gammel kvinne døde som følge av brannskader. Politiet har siktet 39-åringen for drap på denne kvinnen, som var hans kjæreste.

Hendelsen skjedde på Sundjordet i Porsgrunn, ved en bolig som var eid av Nybråten. Han hadde status som vitne i denne saken.

Ønsker tips

39-åringen nekter straffeskyld for drap. Hans forsvarer har uttalt at den nye siktelsen kommer overraskende.

– Det er overraskende at han blir siktet for dette nå, ti måneder etter at han døde, sa advokat Espen Refstie til Varden, tirsdag.

Politiet har opprettet et tipstelefonnummer i forbindelse med saken hvor Nybråten skal ha blitt drept, og oppfordrer publikum som kan ha tips om å kontakte politiet på 476 96 200.