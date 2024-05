Over store deler av Telemark var det et vakkert fargespill over himmelen fredag kveld og natt til lørdag.

En av dem som var ute med fotografiapparatet var Jan Thore Øvrum som foreviget nordlyset fra Sneltvedt i Skien.

Han delte bilde i Facebook-gruppen «Du veit du er fra Skien når..» og det var mange som syntes det var et flott syn.

– Woow – spektakulært – her i sør kommenterer en, mens andre som ikke fikk det med seg skriver at de er sjalu.

SJØEN: Også ved kysten viste nordlyset seg fram fra sin vakreste side. Foto: Christina Norderud Nilsen

Kysten

Også i Langesund fikk folk med seg det spektakulære himmelfenomenet.

Christina Norderud Nilsen knipset et bilde av hvordan det så ut over Langesund fredag kveld.

Kraftig

NRK skriver at nordlyset ble sett i store deler av Europa og Sør-Norge. Fenomenet skal ha kommet som en konsekvens av den kraftigste solstormen på 20 år.

– Vi har hatt noe av det kraftigste nordlyset på veldig mange år, sier Pål Brekke fagsjef i Norsk romsenter til NRK og tilføyer:

– Nå rister det voldsomt på jordens magnetfelt. Dermed har nordlyset presset langt mot sør, slik at vi har sett noe fantastisk nordlys her i Sør-Norge, men også lenger sør, sier Pål Brekke.