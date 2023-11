Ambulanse, brannvesen og politi rykket fredag morgen ut til Treungen i Nissedal kommune etter melding om at en mann var funnet liggende ute i en bekk.

– Mannen var iskald etter å ha ligget i det kalde vannet en god stund. Han ble funnet av egen familie, opplyser politiet.

En luftambulanse er sendt til stedet.

– Hovedhypotesen vår nå er at det er snakk om en ulykke, opplyser politiet videre.

Klokka 09.15 opplyser politiet at mannen er bekreftet omkommet.

– Mannen ble erklært død klokka 08.45 av legen i luftambulansen. Alt tyder på at dette er et tragisk uhell og at han har sklidd og ramlet i bekken i forbindelse med asketømming, opplyser politiet.

Politiet har snakket med mannens kone på stedet og det er også foretatt undersøkelser.